L'eco della strigliata di Valerio Bertotto non si è ancora esaurita. Il tecnico del Giugliano, all'indomani della sconfitta di Teramo contro il Monterosi (seconda battuta d'arresto dopo quella interna con il Monopoli), non le ha mandate a dire ai suoi giocatori, che sembrano soffrire ormai da qualche tempo della sindrome da braccino corto. I playoff sono in cassaforte, anche per effetto dei risultati ottenuti dalle dirette avversarie, ma in questi ultimi turni - contro squadre non certo irresistibili - si sono palesate inedite incertezze e scarsa brillantezza sul piano atletico.

«Non amo accampare alibi - sottolinea Bertotto -. Con il Monterosi abbiamo giocato male, senza personalità, senza cattiveria, senza il dovuto furore e senza quella qualità che abbiamo dimostrato di avere durante tutto l'arco del torneo. Sono estremamente arrabbiato per come abbiamo interpretato la gara e per come abbiamo affrontato i nostri avversari. Non mi piace questo atteggiamento e non posso accettarlo. Per un lunghissimo tratto di campionato abbiamo fatto cose importanti - aggiunge l'allenatore gialloblù -. Dobbiamo capire che il campionato non è finito e nessuno, io in primis, ha mai detto al gruppo che potevamo concederci distrazioni o mollare. Ci sono ancora due gare per migliorare la nostra posizione in classifica. Da quando sono a Giugliano ho provato ad inculcare un altro tipo di messaggio nelle teste dei giocatori, quindi mi aspetto una reazione fin dalla prossima partita perché si può fare ancora tanto e siamo chiamati a reagire».

A Teramo quasi nulla è andato per il verso giusto. L'esordiente Scognamiglio, impiegato tra i pali, ha mostrato evidenti limiti. La difesa non è più ermetica come un tempo e anche in mediana, eccezion fatta per Maselli, di qualità se ne è vista ben poca. Discorso analogo per l'attacco, dove il solo Salvemini - a segno anche contro i laziali - è sembrato in grado di creare pericoli e di essere incisivo negli ultimi venti metri. Scarso o inesistente il contributo fornito da Ciuferri e da De Sena, quest'ultimo in campo fin dal primo minuto al posto di Balde, infortunatosi durante le fasi del riscaldamento.

Al De Cristofaro, nel prossimo turno, sarà di scena ladi mister. I falchetti sono reduci dal successo con il Picerno. Una vittoria importante, griffata dal duo Curcio-Montalto. All'andata ildisfoderò una delle migliori prestazioni stagionali, ma il risultato premiò i padroni di casa. Il ricordo di quella immeritata battuta d'arresto, maturata anche grazie a un eurogol di Curcio (tiro da centrocampo che si infilò alle spalle di Russo), è ancora vivo tra i tifosi e nel gruppo squadra, che comunque - al netto delle ultime vicissitudini - ha comunque raggiunto uno storico traguardo: l'accesso ai playoff nel terzo anno di gestione della famiglia Mazzamauro. C'è voglia di far bene in casa Giugliano. Voglia di festeggiare il raggiungimento dell'obiettivo, ma attraverso una grande prestazione e un risultato positivo davanti ai propri sostenitori.