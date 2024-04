Giugliano con la sindrome del braccino corto. I tigrotti, già reduci dalla sconfitta interna con il Monopoli, cadono (3-1) anche sul campo del Monterosi, penultima forza del campionato. Bertotto recupera il bomber Salvemini, ma è costretto a rinunciare nuovamente a Balde, fermato da un problema muscolare durante il riscaldamento. Tra i pali fa il suo esordio Scognamiglio, contrattualizzato negli ultimi giorni per fare fronte agli infortuni di Russo e Baldi. Sull'altro versante, Scazzola si affida al 3-5-2. Al 2' prima occasione del match di marca giuglianese: De Sena si avventa su un pallone piombato in area di rigore ma la sua conclusione sorvola la traversa. Al 6' prima azione degna di nota dei padroni di casa: Crescenzi scodella al centro per l'accorrente Bittante che di testa non inquadra la porta. Passa un solo minuto ed è Gori a far tremare la difesa dei tigrotti. La conclusione dal limite sfiora l'incrocio dei pali.

L’ultima chance

Il Monterosi - che si gioca le ultime chance per agganciare il treno playout - spinge sull’acceleratore. Il Giugliano risponde con Salvemini, che al 13' si invola in contropiede, supera un avversario ma la sua conclusione è centrale. Il Monterosi, nella successiva azione, protesta per la mancata concessione di un penalty. L’azione incriminata si sviluppa da un calcio di punizione dal limite. La palla carambola sul braccio di Giorgione, ma Crezzini di Siena - tra le proteste dei laziali - non rileva alcuna irregolarità. Al 28' Eusepi sblocca il risultato - sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da sinistra - con un tap-in ravvicinato. Nell’occasione, Scognamiglio non appare esente da responsabilità. La squadra di Scazzola sfiora il raddoppio al 37' con un imperioso stacco aereo di Mbende che si stampa sulla traversa. La palla danza sulla linea di porta, ma il Giugliano si salva. I tigrotti sono poco incisivi sul fronte offensivo, dove Ciuferri e De Sena sembrano spaesati. In pieno recupero, tuttavia, è il Giugliano ad andare vicino al gol: corner di Giorgione, incornata di De Rosa ma Crescenzi salva sulla linea. La prima frazione va in archivio con il vantaggio dei laziali. Inizio di ripresa da incubo per gli uomini di Bertotto: Yabre stende in area Gori ed è rigore. Esecuzione perfetta di Eusepi, che spiazza Scognamiglio e porta il Monterosi sul 2-0. Al 9' la risposta dei gialloblu è affidata a Salvemini, ma il colpo di testa dell’attaccante termina alto.

I cambi

Primi cambi del match: Scazzola getta nella mischia Crivello, Gavioli e Silipo, fuori Piroli, Fantacci e Rossi. Al 13' è sempre Eusepi ad impensierire i tigrotti con una conclusione al volo dalla trequarti. Replica del Giugliano: combinazione Salvemini-De Rosa, conclusione di poco al lato. Anche Bertotto prova a mischiare le carte, inserendo Di Dio, Oyewale e Diop. Cambia anche l’assetto tattico degli ospiti: dal 4-3-3 si passa al 4-2-4. Al 20' anche il Giugliano protesta per la mancata concessione di un calcio di rigore e a farne le spese è Menna, ammonito per proteste. Più propositivi, con l'ingresso delle forze fresche, gli uomini di Bertotto. Diop si fa vedere al 27': il suo sinistro è bello ma impreciso. Per il Monterosi, invece, è Mbende a sfiorare il tris. A dieci dal termine si riapre la partita ed è Salvemini ad accorciare le distanze. L'attaccante sfrutta un cross dalla sinistra di Oyewale e batte Forte. Sempre Salvemini, poco dopo, con una girata di sinistro va vicinissimo al gol del pari. In pieno recupero arriva la terza rete dei padroni di casa: Silipo si beve Cargnelutti e di sinistro fa secco Scognamiglio. Il Giugliano, sempre in grande spolvero contro le big del campionato, palesa le consuete difficoltà nelle sfide contro le formazioni meno attrezzate. I gialloblu di Bertotto devono rinviare (ancora una volta) i festeggiamenti in ottica playoff. Nel prossimo turno, al De Cristofaro, l'attesissimo derby con la Casertana.