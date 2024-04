Paganese-Santa Maria 4-0: retrocessione per i cilentani

La Paganese si congeda dai propri tifosi rifilando una secca sconfitta alla Polisportiva Santa Maria, da oggi matematicamente retrocessa in Eccellenza. Gli azzurrostellati indirizzano il match già nel primo quarto sfruttando due leggerezze della retroguardia giallorossa: gli errori di Bonfini e D'Auria concedono a Coratella l'opportunità di mettere a segno una doppietta.

E con queste premesse i cilentani fanno fatica a tirarsi su. Al punto che rischiano subito addirittura il tris, ancora con Coratella autore di una conclusione che finisce di poco sul fondo. Il Santa Maria ci prova senza successo con Nunziante e Catalano prima dell'intervallo.

Nella ripresa Grimaldi chiude la porta a Di Fiore per il possibile 2-1 poi, dopo una parata del giallorosso Spina su Mancino, a metà frazione Orefice mette in ghiaccio i 3 punti realizzando il parziale 3-0. In pieno recupero c'è gioia anche per il giovane centrocampista Montoro, che firma la rete del definitivo 4-0.

A fine gara gli applausi meritati per i ragazzi del tecnico Quaglietta. Sulla sponda opposta, finisce dopo 4 stagioni l'avventura in Serie D della Polisportiva Santa Maria, uscita di scena alla prima annata nel girone H dopo i 3 campionati disputati nel raggruppamento con squadre calabresi e siciliane.