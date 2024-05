Angri-Gallipoli 2-0: grigiorossi salvi, ancora in Serie D

Un gremitissimo stadio Novi trascina l'Angri alla salvezza in Serie D, condannando il Gallipoli al ritorno nei dilettanti regionali dopo un solo anno di permanenza nel torneo interregionale. Gara tesa, con i salentini che partono meglio e creano almeno un paio di nitide opportunità con Monteleone e Altamura.

Le risposte dei padroni di casa, altrettanto infruttuose, vedono protagonisti Poziello e Kljajic, con quest'ultimo che chiama il portiere alla deviazione decisiva.

Il punteggio si sblocca al 37'. Azione manovrata dei grigiorossi confezionata da Picascia, Longo e Mettivier con quest'ultimo che accomoda ad Ascione un perfetto assist sfruttato a dovere dall'attaccante.

Ancora Mettivier protagonista poco prima dell'intervallo con una conclusione che non inquadra la porta per questione di centimetri. Un pizzico di buona sorte aiuta l'undici di Liquidato al quarto d'ora della ripresa, quando la traversa salva Palladino sulla conclusione di Altamura. Poco prima della mezz'ora arriva il raddoppio dell'Angri con un calcio di rigore procurato e trasformato da Mansour.

Aria di festa al Novi, ma c'è ancora tempo per un brivido nel finale quando Palladino tira fuori un gran riflesso per mantenere inviolata la porta grigiorossa e dare il via alla gioia per la salvezza.