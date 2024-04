Salerno, il segretario provinciale Fi Celano: importanti adesioni al partito di amministratori locali

«Sempre più entusiasmo e partecipazione per Forza Italia in provincia di Salerno. Con grande piacere registriamo l'adesione, a seguito dell'incontro con il segretario regionale Fulvio Martusciello, di un importante gruppo di amministratori comunali e referenti territoriali come Pamela di Nome, i consiglieri comunali Emilio Filizzola di Laurino, Fortunato d'Arista di Polla, Fabio Messina di Bellosguardo e Graziano Vocca di Polla».

Così, in una nota, il coordinamento regionale di Forza Italia in Campania. «Esperienza, radicamento e competenza amministrativa per una Forza Italia sempre più vicina ai territori a sostegno delle comunità locali. A loro - ha detto Roberto Celano segretario provinciale di Forza Italia a Salerno - auguro buon lavoro a nome del partito provinciale tutto».