Elezioni europee con vista regionali per il centrodestra. In palio non ci sono soltanto i seggi per Strasburgo, ma anche la sfida interna tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. I tre partiti della maggioranza di governo hanno legittime ambizioni per portare un loro uomo come candidato governatore nel 2025. Ed è quindi derby interno, con i risultati per le europee che potranno dire molto in questo senso. Ma se Fratelli d’Italia e Lega si contendono la candidatura a presidente anche in altre Regioni, Forza Italia sembra puntare sulla Campania. Per legittimare questa ambizione, però, gli azzurri dovranno tenere dietro la Lega e avvicinarsi il più possibile a Fratelli d’Italia nelle preferenze dei campani alle europee. È forse per questo che nelle liste degli azzurri al Sud ci sarà anche Alessandra Mussolini. L’eurodeputata uscente, candidata non solo al centro ma anche nella circoscrizione meridionale, è stata fortemente voluta nella lista al Sud da Fulvio Martusciello, capodelegazione uscente di Fi al parlamento europeo e capolista degli azzurri nel Mezzogiorno.

Ma non solo le Europee. Quello di Martusciello, apprezzatissimo anche dai vertici nazionali del partito a partire dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è anche tra i nomi più caldi per una candidatura a presidente della Regione nel centrodestra ovemai il nome del candidato governatore toccasse a Forza Italia. Ma, come detto, anche gli altri partiti vogliono giocarsi le proprie carte. In quota Lega si parla da un po’ di tempo dell’ipotesi Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno in carica con natali napoletani e origini irpine (di Pietrastornina), che tuttavia ha smentito l’ipotesi di un suo coinvolgimento. Per Fratelli d’Italia è evidente l’impegno per la Campania di un altro ministro napoletano doc, Gennaro Sangiuliano. Ma più volte il titolare del dicastero della Cultura ha dichiarato di voler continuare a fare il ministro. In queste ore è poi spuntato nuovamente il nome dell’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato, più volte rincorso dal centrodestra come possibile ministro, candidato alla presidenza della Regione o a sindaco di Napoli.

Tra i partiti chi sembra voler spingere di più per la presidenza in Campania è proprio Forza Italia. Anche perché il tavolo nazionale per le regionali 2025 ha altre caselle già occupate dagli altri partiti. Per la Toscana in pole c’è la Lega con Susanna Ceccardi, la Puglia potrebbe andare a Fratelli d’Italia spinta dal ministro del Sud in carica Raffaele Fitto e in Veneto è lotta aperta tra Fdi e Lega. Tutte partite a cui Forza Italia sembra non partecipare, volendo evidentemente puntare sulla Campania. Per potersi proporre come partito trainante della coalizione alle regionali, però, gli azzurri dovranno mostrare i muscoli alle Europee. Per questo gli azzurri hanno voluto rinforzare la squadra con il nome di Mussolini.

«Martusciello mi ha fatto un grande regalo. Sa quanto io tengo a Napoli e al Mezzogiorno e sono felicissima di essere candidata anche nella mia terra», dice Mussolini secondo cui «queste elezioni sono fondamentali per l’Italia e in particolare per il Sud che devono essere il nuovo vero traino dell’Europa».