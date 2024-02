Napoli, «Il simbolismo dei tarocchi» si presenta nella libreria Iocisto

Sabato 24 febbraio «Il simbolismo dei tarocchi» di P.D. Ouspensky sarà presentato presso la libreria iocisto di Napoli. La traduttrice Eva Serio dialoga con Maurizio Pacelli, Paquito Catanzaro.

In libreria dal 10 novembre scorso, «Il simbolismo dei tarocchi» è un piccolo e fortunato classico dedicato alla «filosofia dell'occultismo per immagini e numeri».

Ripubblicato a cura di Eva Serio nella storica collana «Lo specchio di Silvia» delle edizioni Colonnese.

In questo agile saggio – arricchito dalle tradizionali illustrazioni degli Arcani maggiori – Ouspensky chiarisce che i tarocchi non sono un banale mezzo «per predire il futuro», ma vanno considerati una vera e propria «narrazione per immagini» di un percorso iniziatico da intraprendere per cogliere il senso della vita e i suoi misteri più profondi.

Di carta in carta, il colto e ispirato filosofo introduce il lettore al fascino di un linguaggio simbolico che serve a suggerire nuove intuizioni, spronare alla riflessione e guardare al di là del «muro costruito dalle nostre concezioni del mondo».