Napoli, la rievocazione storica del Gran Premio Circuito di Posillipo

Il 1° maggio torna la rievocazione storica del Gran Premio di Napoli - Circuito di Posillipo, a cura del Classic Car Club Napoli. Tutto pronto su Viale Virgiliano, l’antico rettilineo di partenza della storica gara automobilistica giunta alla 27esima edizione.

Una storia antica quella di questa gara che affonda le sue radici nel lontano 1934 con la prima edizione del Gran Premio di Napoli di Formula 1 che ha vissuto la sua epopea storica dal dopoguerra fino al 1962 ed ha visto schierati le squadre più blasonate ed i migliori piloti al mondo.

Dalle vittorie di Nuvolari, Farina, Ascari, alle partecipazioni di nomi illustri come Fangio e Moss, fino al trionfo del 1960 di Mennato Boffa, pilota sannita ma napoletano di adozione, cui è stata intitolata recentemente la piazza che immette sul rettilineo di Viale Virgiliano. Il Gran Premio di Napoli, anche se mai inserito nel calendario del Campionato del Mondo, ha sempre avuto un grandissimo appeal fra gli addetti ai lavori.

Per il primo giorno del mese di maggio sono attese oltre 100 fra auto e moto d’epoca con una ricca cornice di Ferrari e altre esclusive Gran Turismo più recenti: «Il nostro impegno per ricordare questo Gran Premio è sempre al massimo - ricorda il presidente del Classic Car Club Napoli Giuseppe Cannella - tornare sul viale Virgiliano è una grande emozione e faremo di tutto per regalare ai tantissimi appassionati una giornata speciale».

Al termine dell’esposizione statica e della prova di abilità a cronometro la carovana del Classic Car Club Napoli si avvierà a Villa Imperiale a Marechiaro dove si terrà il pranzo sociale e la premiazione.