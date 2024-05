Pompei, visite speciali ai depositi del Museo archeologico di Stabia

Primavera, tempo di visite culturali e tour fuori porta. Ma anche di progetti sui generis che coinvolgono residenti e turisti. Uno di questi riguarda le visite speciali ai depositi del Museo archeologico di Stabia della Reggia di Quisisana che stanno riscuotendo un buon successo di pubblico.



I visitatori saranno calati fisicamente nei sotterranei dove sono ubicati questi spazi generalmente riservati ad archeologi, restauratori, conservatori, operai e studiosi.

La rassegna di visite speciali è organizzata e curata da Maria Rispoli, direttrice del Museo con l’intento di rivolgersi a un pubblico eterogeneo per offrire esperienze diversificate.

Dove acquistare i biglietti

Le visite sono prenotabili su www.ticketone.it in due turni di visita per un massimo di 30 persone per gruppo (ore 15 e ore 16) e saranno guidate dai funzionari archeologi e restauratori, ma anche da studiosi e da professionisti che collaborano alle attività nei depositi. Il costo di 8€ include l’accesso al Museo.

Il programma

Il programma delle prossime visite sarà così articolato. Il 16 maggio nei depositi un patrimonio inestimabile. Il 22 maggio Il restauro e l'arte della conservazione, il 29 maggio Guardare oltre il visibile, il 5 giugno Il restauro e l'arte della conservazione, il 12 giugno Dividere, ricomporre, ricostruire, il 19 giugno Il restauro e l'arte della conservazione, il 26 giugno Il restauro e l'arte della conservazione, il 3 luglio Il restauro e l'arte della conservazione.