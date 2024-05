Napoli, apre il Museo dell'enogastronomia campana: al via l'esposizione delle opere di Alberto Bottillo

Cibo, arte e cultura sono gli ingredienti del Mute, il primo museo dell’enogastronomia campana aperto qualche mese fa in via Bracco a Napoli da una idea dell’imprenditore Diego Minutaglio con l’avvocato Luigi Lamberti, con il contributo della Regione Campania. Dopo «Manodopera» di Giotto Calendoli è in corso l'esposizione delle opere di Alberto Bottillo.

«Le mie opere realizzate per il Mute nascono tutte dalla richiesta della direzione artistica del museo di realizzare dei lavori che vedessero uniti personaggi e luoghi strettamente legati a Napoli con elementi della sua tradizione enogastronomica. Sono tutte illustrazioni che hanno in comune una matrice pop ed un tratto grafico bene definito che rispecchia ovviamente il mio stile artistico», spiega l'autore. Ecco allora Maradona che tiene sulla testa in equilibrio in pomodoro, il palco del teatro San Carlo che vede in scena alici con il tutù rosa, Bud Spencer che mangia i fagioli come in una iconica scena del film western “Lo chiamavano Trinità” e molte altre opere. Mille metri quadri, sette vetrine su strada e tre piani dedicati alle maestrie del passato, la storia dei prodotti e delle ricette e la degustazione di prodotti unici e inconfondibili, per un percorso storico nel segno dell'arte e della bellezza di una cultura dalle profonde radici.

«II Museo Mute è un’antologia di sapori e tradizioni della comunità campana, testimonianza storica delle generazioni passate e patrimonio enogastronomico delle generazioni future.

Ogni ospite è accompagnato in un percorso culturale e culinario capace di affascinare, divertire e intrattenere con tour guidati, degustazioni a tema e appuntamenti formativi per grandi e piccoli. II MUTE è pensato per il turismo, la didattica e per gli amanti del food per una esperienza innovativa e immersiva. Offre, inoltre, la possibilità di acquistare prodotti unici e di alta qualità delle migliori aziende della filiera enogastronomica Campana», dichiarano gli ideatori.

Attualmente è aperto il primo livello, dove si possono degustare sia nei comodi salottini che appoggiati ai banconi piatti preparati con le eccellenze del territorio. Nelle scaffalature i prodotti selezionati da esperti tra grandi e piccole realtà della Campania che verranno raccontati durante eventi dedicati. Il tutto valorizzato dal disegno di interni di Roberto Cremascoli di Cor Arquitectos, allievo dell’archistar Alvaro Siza.