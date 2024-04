Comicon 2024, in arrivo Alcott contest creator: un'opportunità per giovani creatori

Giornate intense al Comicon Napoli 2024 per Alcott, main sponsor del Festival Internazionale della Cultura Pop, dove ha portato i suoi valori dell’inclusività, della sostenibilità, della creatività e dell’innovazione.

Attento al territorio e alle tematiche sociali, Alcott ha regalato ai bambini e ai ragazzi di sei associazioni, ore di giochi e divertimento al Comicon Napoli 2024. All’associazione Tutticolori, già coinvolta lo scorso anno, si sono aggiunte le associazioni Asd Kodokan Sport Napoli, Asso.Gio.Ca Associazione gioventù cattolica, ASD Baskinsieme, Oltrelastrada Laboratorio di educativa territoriale, Obiettivo Napoli Onlus.

«La scorsa edizione abbiamo dato ai bambini e ai ragazzi dell’associazione Tutticolori l’opportunità di scoprire il mondo della cultura pop, aggiungendo un tassello alla loro crescita sotto la guida degli operatori, e vedere la loro gioia è stata una cosa davvero meravigliosa – dichiara Francesco Colella, brand director Capri Group -.

Quest’anno abbiamo rinnovato l’invito all’associazione Tutticolori e abbiamo voluto allargare l’opportunità ai bambini e ragazzi di altre cinque associazioni, convinti che, creare momenti di divertimento sia fondamentale in un percorso educativo grazie al quale, con l’impegno degli operatori, le giovani e giovanissime generazioni hanno possibilità di immaginare e partecipare alla costruzione di un mondo migliore».

La giornata conclusiva, domenica 28 aprile, sarà dedicata alla creatività con Alcott contest creator “Gioia di vivere”, che renderà protagonisti giovani creatori di contenuti dinamici e divertenti, a cui viene offerta un’opportunità di lavoro. Tra loro ne saranno selezionati alcuni a cui sarà affidata la realizzazione di contenuti per i canali social ufficiali Alcott.

Resta ancora un giorno per visitare il Pop Up Store Alcott, già presente lo scorso anno, e il nuovo spazio, nel padiglione 4, dove i comiconiani troveranno le capsule collection di due tra i personaggi più amati: Naruto e One Piece.