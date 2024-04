Comicon Napoli 2024, Alcott torna con una shirt in cotone ecosostenibile

Alcott torna al COMICON Napoli e nell’edizione 2024 del Festival Internazionale della Cultura Pop, che si svolgerà alla Mostra D’Oltremare dal 25 al 28 aprile, porta e condivide con i comiconiani, i suoi valori della sostenibilità, inclusività, creatività e innovazione. Al Pop Up Store Alcott, già presente lo scorso anno, che ospiterà iniziative e eventi entusiasmanti per gli amanti della cultura pop, si aggiunge un nuovo spazio, nel padiglione 4, con le capsule collection di due tra i personaggi più amati: Naruto e One Piece.

È ancora una volta Alcott a produrre la shirt con l’illustrazione del poster ufficiale del festival realizzato per questa XXIV edizione di COMICON Napoli da Mike Del Mundo, uno dei più noti e apprezzati disegnatori nordamericani, che ha lavorato a X-Men Legacy, Elektra, Thor, Avengers, Weird World, Hulk e Spawn.

Nel rispetto della tutela dell’ambiente, la scelta del tessuto è il cotone ecosostenibile.

Attento al territorio e alle tematiche sociali, Alcott regala ai bambini e ai ragazzi di cinque associazioni, ore di giochi e divertimento al COMICON Napoli 2024. All’associazione Tutticolori, già coinvolta lo scorso anno, si aggiungono le associazioni ASD Kodokan Sport Napoli, ASSO.GIO.CA Associazione gioventù cattolica, ASD Baskinsieme, Oltrelastrada Laboratorio di educativa territoriale.

Spazio anche alla creatività con Alcott contest creator “Gioia di vivere”, che renderà protagonisti giovani creatori di contenuti dinamici e divertenti, a cui viene offerta un’opportunità di lavoro. Tra loro, infatti, ne saranno selezionati alcuni a cui sarà affidata la realizzazione di contenuti per i canali social ufficiali Alcott.

Alcott, insieme agli altri brand del gruppo Capri, prestano particolare attenzione all’innovazione e si avvicina al mondo universitario, con il cofinanziamento di una borsa di ricerca dottorale per un giovane ricercatore nel Dottorato di Interesse Nazionale in “Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità”, coordinato dalla professoressa Alessandra Cifarelli, con la supervisione della professoressa Maria Antonietta Sbordone, presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelliconvenzionata con altri 16 Atenei italiani. Il progetto di ricerca dal titolo “Spacesuits Design. Textile design innovation for performative garments and service system” mira alla progettazione e alla realizzazione di tessili innovativi ed avanzati per la progettazione e prototipazione di un abbigliamento spaziale focalizzato ad attività extra-veicolari ed intra-veicolari. Lo scopo del progetto è fornire supporto alle nuove traiettorie del settore aerospaziale, anticipare le tendenze di sviluppo dell’abbigliamento specializzato per il settore del turismo spaziale e il conseguente trasferimento tecnologico e di conoscenze nei settori produttivi del tessile e dell’abbigliamento tecnico e funzionale.

Con 200 store e 1.500 dipendenti, Alcott è una realtà internazionale presente in Italia, Spagna, Grecia, Libano, Arabia Saudita, Kuwait e a Malta e, quest’anno, con il suo spirito d’avventura, rinnova la vicinanza al COMICON Napoli, entra in un luogo felice, d’incontro, dove poter essere sempre se stessi e dove scoprire i valori di amicizia, condivisione, arte e cultura, uguaglianza e rispetto.