Alessandra Mussolini in lacrime a Domenica In: «Mamma ha sofferto per nonna e papà. Ha tradito se stessa, Mara tu sapevi»

Alessandra Mussolini è stata ospite nello studio di Domenica In dove a Mara Venier ha raccontato il suo nuovo libro intitolato "Il gioco del buio". La scrittrice, poi, ha parlato di varie vicende della sua famiglia che riguardano principalmente mamma Maria Scicolone che nella sua vita ha sofferto moltissimo per amore. Non solo, la donna ebbe un rapporto molto difficile anche con la mamma, ovvero la nonna di Alessandra Mussolini. La scrittrice, raccontando la storia della famiglia, si è molto commossa.

Alessandra Mussolini in lacrime

Mussolini ha raccontato che lei non ha mai nutrito rancore nei confronti della nonna perché mamma Maria non le aveva mai spiegato davvero come fosse il loro rapporto. «Adoravo mia nonna. Lei ha costruito tanto nella sua vita ma ha sacrificato una figlia, ovvero mia mamma Maria e io dovevo raccontarlo. Questo libro è come se fosse un lungo post, io dovevo condividere le mie emozioni con le persone. Mia nonna per me è stata una figura straordinaria, anche se ha fatto soffrire mia mamma. Io, però, l’ho saputo solo dopo che mio papà è morto. Mia mamma mi ha chiamato dicendomi che doveva sfogarsi, lei non ha mai detto niente per preservare il rapporto mio e di mia sorella con nostra nonna. Secondo me, mamma ha fatto bene perché non ha voluto rovinare un legame. È incredibile quello che ha fatto. Di tutti i tradimenti di cui parlo nel libro, penso che quello più vero sia stato il tradimento di nonna a mamma. Mia nonna non ha avuto niente nella vita, non ha avuto una favola in cui credere e forse l’infelicità l’ha portata a fare queste cose». Poi, in tono scherzoso ha aggiunto: «Tu, Mara sapevi tutto e non mi hai mai detto niente. Tu e mamma vi frequentavate certo, quindi, lei ti raccontava tutto».

Mussolini ha, quindi, raccontato la storia d'amore dei suoi genitori, Romano Mussolini e Maria Scicolone: «Mamma quando ha incontrato papà aveva 19 anni.

Era una ragazza molto chiusa, tutta famiglia e casa. I miei genitori si sono conosciuti al mare. È stata nonna ad avvicinarsi a lui per presentargli la figlia».

Riguardo ai tradimenti del padre, la scrittrice ha detto: «Quante gliene ha fatte mio papà a mamma guarda… L’ha fatta soffrire tanto. Ad esempio, lei era scura di capelli ma papà la tradiva con qualche bionda, allora lei ha deciso di tingersi e ha detto “Almeno mi confondo”. Ha preferito tradire se stessa e tenere unita la famiglia, sarebbe stato troppo facile distruggere e sfaldare tutto. Mamma e papà litigavano tanto, da bambina mi ricordo che i momenti sereni erano quelli tra una litigata e l’altra. Mia mamma è sempre stata una donna molto forte, fu lei a chiedere il divorzio a papà perché non ce la faceva più».

Infine, Mussolini ha concluso dicendo: «Mi sono stufata di essere forte per gli altri, io voglio essere come sono e basta. Ho scritto il libro proprio per questo, per mostrare una parte vera di me. A mamma è piaciuto tanto, gliel’ho letto».