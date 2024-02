Gf, Simona Tagli svela un segreto: «Gli autori mi hanno fatto entrare per...»

Sta facendo discutere parecchio un episodio avvenuto nella serata di ieri al Grande Fratello, quando Simona Tagli ha svelato un segreto a Beatrice Luzzi. L'atmosfera creatasi tra le due è sembrata molto complice, ma è stata in qualche modo interrotta da una sorta di “censura” imposta dagli autori del programma. Secondo molti telespettatori, quello che è accaduto durante la diretta è stato più di un semplice intervento tecnico: dalle parole della showgirl sembra essere emersa l’intenzione degli autori del reality show di farla entrare per metterla in contrasto proprio con Beatrice Luzzi, ma la dinamica si è completamente ribaltata e tra le due si è instaurato un bellissimo legame. Inutile dire che il gesto ha causato un'ondata di polemiche sul presunto atto di censura nei confronti di Simona Tagli e della stessa Beatrice.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben