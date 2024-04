La campagna elettorale inizia a Capri con i moderni metodi di comunicazione. Nel giorno della festa della Liberazione, sulla proprio pagina Facebook è arrivata la notizia, con un suggestivo video che lo riprende con i Faraglioni alle spalle, della prima candidatura a sindaco, quella di Paolo Falco.

La scelta

Caprese, medico chirurgo all’ospedale del Mare di Napoli e al Capilupi di Capri, non nuovo alla politica locale, già consigliere delegato alla sanità nell’amministrazione 2014-2019 e nella consiliatura successiva tra i banchi dell’opposizione, Paolo Falco ha annunciato la sua discesa in campo alla guida della lista Capri futura: «Ho deciso di mettermi ulteriormente al servizio della comunità e della mia isola scendendo in campo quale aspirante primo cittadino. L’amore per Capri mi ha spinto ad accettare la candidatura a sindaco. Insieme alla squadra, che vi presenterò nei prossimi giorni, sono sicuro che rilanceremo la nostra isola. Il nostro impegno sarà massimo per arrivare a grandi risultati».

Con Falco in campo, si attendono i nomi degli altri candidati. Stando alle ultime indiscrezioni, dagli ambienti vicini al sindaco di Capri Marino Lembo trapela la notizia che il primo cittadino possa cedere il passo e lasciare la guida della lista «Capresi Uniti» per favorire un passaggio generazionale dopo una lunga esperienza politica. Ovviamente, si tratta di voci ma niente di ufficiale è arrivato dal fronte dell’amministrazione comunale uscente.

Anacapri

Si va invece delineando lo scenario ad Anacapri che vedrà Franco Cerrotta, attuale vicesindaco, guidare la «Lista Anacapri» tornando così al ruolo di candidato sindaco dopo aver ricoperto in questi cinque anni l’incarico di vice. Cerrotta è quello che ha rivestito più volte il ruolo di sindaco. Dopo quattro consiliature (non consecutive) da primo cittadino, se il prossimo giugno dovesse essere eletto potrà conquistare il record della quinta volta. L’altra lista, contrapposta a Cerrotta, candida a sindaco Stefania Pelli, alla guida della coalizione «Anacapri Responsabile».