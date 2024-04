Capri, al via le nuove candidature come sindaco: ufficializzato il primo nome

Si alza il sipario sui nomi dei futuri candidati a sindaco di Capri, per le elezioni amministrative indette 8 e 9 Giugno. In maniera irrituale e diversa dalle altere competizioni elettorali, tenendo fede ai nuovi sistemi tecnologici dei social, la notizia della candidatura a sindaco del Dott. Paolo Falco è arrivata attraverso la rete, e con un video messaggio su Facebook e Instagram, nel pieno del pomeriggio del 25 aprile.

Il neo candidato a sindaco di Capri, ha annunziato che guiderà la lista “Capri Futura”.

E nel video che è stato visualizzato dai navigatori del web, Falco ha dichiarato: «L'amore per Capri mi ha spinto ad accettare la candidatura a sindaco. Insieme alla squadra, che vi presenterò nei prossimi giorni, sono sicuro che rilanceremo la nostra isola. Il nostro impegno sarà massimo per arrivare a grandi risultati».

Paolo Falco, stimato medico chirurgo dell'Ospedale del Mare di Napoli e del Capilupi di Capri, apprezzato professionista divenuto negli anni grazie alla sua disponibilità un punto di riferimento per l'intera popolazione caprese, ha deciso di mettersi ulteriormente al servizio della comunità scendendo in campo quale aspirante primo cittadino. É scritto nel documento che accompagna il videomessaggio.

La notizia era già al centro dell’attenzione di molti capresi, che non si sono rimasti sorpresi dell’annuncio ufficiale, anche perché Falco ha già vissuto una prima esperienza amministrativa tra i banchi della minoranza, che lo ha portato a far conoscere ai suoi compaesani le potenzialità che può esprimere per l’isola. Conosciuto il nome del candidato, che primo di tutti, ha dato il via alla competizione elettorale ora si aspetta di conoscere i componenti della sua lista, a cui ha dato nome di “Capri Futura” il che fa intuire che tra i suoi seguaci, ad entrare nel nuovo consiglio comunale per i prossimi 5 anni, ci saranno molti volti giovani.