Capri, Caprisius lancia tre nuovi Gin per vivacizzare l’estate

Caprisius, il gin tutto made in Capri, che si distingue per l’aromatizzazione con sale marino, lancia in vista dell’estate tre nuovi Gin che evocano profumi, colori e sapori di Capri. I tre nuovi gin Caprisius Gin Flower, Garden e Citrus, rispettivamente aromatizzati con i fiori, le erbe e gli agrumi, rappresentano le tappe del viaggio che ogni visitatore intraprende per raggiungere l'isola blu. Il primo nuovo gin, dal nome “Flower” richiama gli aromi floreali di Capri. Un'ode profumata a Capri che trasporta in una passeggiata incantata lungo Via Camerelle, tra le bouganville in fiore. La bottiglia, come un quadro vivente, cattura la bellezza delle botaniche che la compongono, evocando i vivaci colori estivi delle bouganville senza mai sacrificare l'eleganza distintiva del marchio.

Il secondo nuovo gin, prende il nome di “Garden” si ispira all’ essenza selvaggia e rigogliosa di Capri, si tratta di un gin erbaceo che conduce tra i sentieri impervi dell'isola, sospesa tra cielo e mare, con i maestosi Faraglioni che si stagliano all'orizzonte.

Questo gin unisce sapientemente una selezione di botanicals locali, per creare un bouquet aromatico unico che racconta la storia dell'isola stessa e trasporta direttamente nei sentieri tra le scogliere. La bottiglia di Caprisius Garden è un omaggio visivo alla bellezza selvaggia di Capri, con i suoi colori che evocano la lussureggiante vegetazione dell'isola.

Il terzo nuovo Gin, dal nome “Citrus” è un Gin agrumato che offre un'esperienza di freschezza e vitalità. È il gin ideale per accompagnare le giornate estive più calde, magari a bordo piscina, mentre si assapora la vivacità degli agrumi. La sua composizione unica cattura l'essenza stessa dell'isola di Capri. Ogni sorso di questo gin evoca l'atmosfera vibrante e solare dell'estate mediterranea. La bottiglia di Caprisius Citrus con i suoi colori vibranti e luminosi evoca immediatamente l'iconico paesaggio dell'isola, con i limoni a fare da protagonisti indiscussi. Ogni dettaglio della bottiglia è pensato per trasmettere l'energia e la freschezza di Capri, rendendo questo gin non solo una bevanda, ma un'esperienza da vivere pienamente.

Altra novità di quest’anno, made in Caprisius, è un’ edizione speciale di Caprisius Gin Flower per il Ristorante-Enoteca La Capannina con 150 pezzi in esclusiva della bottiglia special edition, a forma di faraglione di mezzo, in argento specchiato. Un’altra limited Edition di Caprisius Gin Citrus è stata realizzata con uno dei luoghi più iconici di Capri, il Ristorante Da Paolino, per cui Caprisius ha creato 150 pezzi special edition con un etichetta di color giallo, dove sono raffigurate le maioliche simbolo del ristorante, anche qui 150 pezzi limitati con la bottiglia a forma di faraglione, un gin fatto esclusivamente per il ristorante con limoni di Paolino e Ginepro.

Il design di Caprisius è ispirato alle colorate cabine da spiaggia e lettini degli stabilimenti anni '70 con un disegno a strisce Pequin che risalta il colore delle botaniche principali all’interno del gin ed il colore verde acqua, che fa sfondo a tutti e tre i nuovi Gin, che richiama il sale marino all’interno dei prodotti Caprisius.

Caprisius ha all’attivo collaborazioni sull’ isola con i ristoranti più iconici di Capri ed il Brand Caprisius, che produce vari distillati, è in vendita in 4 Paesi oltre l' Italia: Svizzera, Danimarca, Germania e NY-USA. In Italia la distribuzione è a cura di Ghilardi selezioni, una delle più importanti realtà distributive di champagne, vini e spirits del nostro paese