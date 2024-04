Capri, Luxury Villa Excelsior premiato dalle classifiche TripAdvisor

Ogni anno il portale di viaggi più cliccato al mondo, TripAdvisor , premia le destinazioni alberghiere preferite degli utenti, sulla base di recensioni reali verificate e relativi punteggi.

Tra le strutture che si confermano con maggiore costanza e risultati sempre più incoraggianti sul podio dei vincitori, brilla Luxury Villa Excelsior Capri, che vanta una consolidata reputazione digitale grazie ad un rapporto particolarmente attento e scrupoloso nei confronti della clientela.

L'elegante boutique hotel in stile liberty, dalle panoramiche vedute sul Golfo di Napoli e dalla brevissima distanza dal mare, si aggiudica da circa un decennio le prime posizioni dei Travellers' Choice.

Quest'anno ha ottenuto il secondo posto per la categoria “Luxury Hotel” in Italia (diciottesimo nella classifica europea) ed è stato nominato quinto miglior “Small Boutique Hotel” d' Italia: un risultato che conferma il costante impegno della struttura nel superare le aspettative dei propri ospiti , fino ad anticiparle, per fornire esperienze di lusso “one of a kind”.

«È con profonda gratitudine che accogliamo anche quest’anno questo importante riconoscimento». Ha commentato il General Manager della struttura Valerio Paone, annunciando: «Continueremo a impegnarci al massimo per mantenere la nostra posizione di eccellenza nel settore».

Un progetto lungimirante, che punta non solo a tenere alti gli standard nel settore dell’ospitalità, ma anche a rappresentare un modello di sostenibilità e di valorizzazione del territorio: dalle scelte stilistico architettoniche in piena sintonia con la storia del luogo, dalla tecnologia per ottenere energia pulita, allo shuttle elettrico per accompagnare gli ospiti al porto o in Piazzetta, alla gastronomia completamente convertita al biologico.