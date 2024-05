Le stelle del cielo di Napoli accolgono personaggi del cinema e della moda come Martina Stella, l’attrice toscana che, poche settimane fa, è stata paparazzata tra le strade della città. Tra kermesse e spettacoli a teatro, il capoluogo partenopeo è diventato il retropalco di attori e cantanti internazionali che non rinunciano all’aria napoletana per lavoro o per svago.

Da Firenze a Napoli

E mentre Luca Argentero, che proprio ispirandosi alla solidarietà tutta partenopea del caffè sospeso ha creato il sito ww.1caffè.org grazie al quale chiunque può versare un euro destinato ad associazioni che si occupano delle fasce deboli in giro per il mondo, si appresta a lasciare Napoli dopo il suo debutto al Palapartenope con il suo spettacolo, la bella fiorentina con la figlia Ginevra, anche lei volto noto di Instagram che la vede protagonista di reel e spot insieme alla mamma, ha scelto l’hotel Vesuvio sul lungomare con vista sul Castel dell’Ovo. Zainetto in spalla, cappellino da baseball azzurro Napoli e jeans, ha visitato le stradine cittadine mimetizzandosi tra la folla. Tra una passeggiata alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, un passaggio al centro storico per respirare la storia antica partenopea, si è infine concessa una cena direttamente sul mare scegliendo il ristorante Zì Teresa.



Le star a Napoli

Non solo celebrità nostrane ma anche quelle sbarcate direttamente da Hollywood come James Franco scelgono di tornare ai piedi del Vesuvio. Come anticipato da Il Mattino infatti il regista, attore e produttore californiano è tornato in quei luoghi tanto amati un anno fa quando ha vissuto in città durante le riprese del film di Giovannesi. Non poteva mancare un tavolo da Zì Teresa. Il podio tutto campano conquistato grazie allo straordinario flusso dei turisti registrato tra Napoli, le isole e la Costiera è solo un assaggio dei mesi estivi. Come ogni anno infatti anche per il 2024 sono attesi cantanti, musicisti e attori da ogni parte del mondo che sceglieranno musei, ristoranti non solo del capoluogo partenopeo ma andranno a invadere le stradine tipiche di Ischia, Capri, Procida e Sorrento. L’isola azzurra in particolare ha stilato una classifica dei locali più in voga per incontrare vip come la coppia più amata al mondo composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck.