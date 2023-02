Fedez-Ferragni, il dietro le quinte a Sanremo esclusiva di Amazon per The Ferragnez 2 (e vietato alla Rai): il silenzio social è una tattica?

Il dubbio era venuto un po' a tutti: com'è possibile che Fedez, uno che si è fatto riprendere pure appena operato sul letto d'ospedale dopo l'asportazione di un tumore, sia completamente sparito dai social? Non è un tantino strano che nessuno tra lui e la moglie Chiara Ferragni abbia sentito il bisogno di chiarire illazioni, rumors e gossip nati dopo dopo il bacio-gate con Rosa Chemical avvenuto davanti a 12 milioni di telespettatori? E perché dopo il Festival lei ha pubblicato di tutto con tutti, ma non con il marito? A quanto pare il silenzio social della coppia più condivisa d'Italia non sarebbe proprio un caso. Anzi. Tutto il non detto e non pubblicato sarebbe già materiale pronto per la seconda stagione dei "The Ferragnez" in uscita a marzo. In poche parole se volete sapere qualcosa di più sul drama Ferragni-Fedez, e scoprire cosa è successo davvero, dovrete abbonarvi a Prime Video. Come riporta Davide Maggio, pare infatti che da contratto sia stato impedito agli inviati della Rai introdursi all’Ariston per le classiche riprese dal “dietro le quinte”. Un “dietro le quinte” che la Rai avrebbe ceduto in esclusiva agli operatori di Prime Video.

Cosa è successo

Durante Sanremo 2023, agli inviati dei programmi Rai non è stato infatti consentito l’accesso al Teatro, dovendosi limitare a stazionare alla Porta Carraia (ingresso sul retro) o al Green Carpet antistante il Teatro Ariston. Ma le eccezioni, figurarsi, non sono mancate. E indovinate chi hanno riguardato? I Ferragnez. La Rai ha pensato bene di escludere i propri inviati con relative telecamere all’interno del Teatro ma di consentire l’accesso agli operatori di Prime Video per le riprese della seconda stagione di The Ferragnez.

La seconda stagione

Quando la seconda stagione uscirà offrirà quindi uno sguardo ulteriore a come sono andate le due serate di conduzione di Chiara Ferragni, ma non solo. Come ben sappiamo anche Fedez ha avuto parecchio spazio a Sanremo 2023. Ha cantato un controverso freestyle dalla Costa Smeralda; ha duettato con gli Articolo 31 inneggiando alla legalizzazione della marijuana e ha portato su Rai 2 il suo podcast Muschio Selvaggio. Ultima, ma non per importanza, è stato tirato sul palco da Rosa Chemical per regalare un limone in mondovisione. Gli abbonati alla TV pubblica, per accedere a questo dietro le quinte dell’Ariston, dovranno quindi abbonarsi ad Amazon Prime Video, per scoprire cosa è successo dopo quel fantomatico bacio dato durante la finale. Lo speciale andato in onda domenica 12 febbraio di Rai 1, ha raccontato infatti solo un breve dietro le quinte del Festival, riprendendo cantanti e protagonisti di questo Festival ma niente su Chiara Ferragni, la cui immagine (ovviamente) era vincolata. Business is business. E i Ferragnez lo sanno bene.