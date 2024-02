Valeria Marini si candida per il prossimo Festival di Sanremo: «Sogno di tornarci con un ruolo inaspettato»

Forse in pochi sanno che Valeria Marini nasce come attrice nel teatro di prosa. Poi la grande popolarità arriva col Bagaglino, il Salone Margherita che ama da morire più di ogni altra cosa, «come amo Ninni Pingitore che mi ha dato la possibilità di diventare chi sono oggi». E «su quel palco ho appreso il ruolo della primadonna». Su quel palcoscenico, dice ancora la showgirl al quotidiano Libero ha «imparato tantissime cose grazie alla vicinanza di grandissimi attori come Leo Gullotta, Oreste Lionello, Pippo, Franco, sempre stato un numero uno, Martufello. Era molto impegnativo ma mia ha dato moltissime emozioni e soddisfazioni...».

Il ritorno a Sanremo

Aspettando la riapetura del Salone Margherita, Valeria si candida a tornare anche a Sanremo, sul palco dell’Ariston.

Era il 1997. Al suo fianco c'era allora Mike Bongiorno. «Quella fu un’edizione bellissima, divertente che segnò il ritorno di Mike in Rai e per questo fu molto seguita con share altissimi. Io ero l’unica donna. Facevo sia il Festival sia il DopoFestival in mezzo a dei giganti come Mike, Bruno Vespa e con Piero Chiambretti appeso a fare l’angelo che tra l’altro inventò un altro motto che portò fortuna: comunque vada sarà un successo…». Sul palco si, ma non per condurlo. «Non saprei dirle, sicuramente sogno di tornarci. Magari in un ruolo diverso, inaspettato…».

Intanto è andato in scena Tale e Quale Sanremo con Alba Parietti. «Con Alba è un sodalizio vincente che funziona sempre. La coppia Marini-Parietti è un mio fiore all’occhiello grazie sempre a Ninni Pingitore. Mi piace fare coppia con donne importanti. Non sono una competitiva C’è spazio per tutti. La sana competizione serve per tirare fuori il meglio di noi stesse».

Il successo in Spagna

Come è avvenuto per la Carrà, anche Valeria ha avuto successo in Spagna. E continua ad averlo: «In Spagna ho lavorato a dodici film con grandi registi, partecipato a serie televisive, spettacoli, il reality Supervivinetes e ora ho un progetto che probabilmente mi riporterà a Madrid».

La relazione con Vittorio Cecchi Gori

Come sottolinea Libero, il meglio di sè Valeria l'ha dato nelle relazioni umane. Da quella con sua madre a quella con Vittorio Cecchi Gori che sta seguendo anche in questa fase di difficoltà fisiche… «Vittorio è un uomo molto forte fisicamente. Gli mandiamo tanta energia perché superi questo momento. Così mia mamma è una donna speciale, molto colta. Una che ha sempre letto tanto. Sono cresciuta in mezzo ai libri di Oriana Fallaci. È una persona molto sensibile e intelligente e anche se adesso haavuto unmomento di difficoltà per la tremenda truffa subita, spero che la giustizia arrivi anche per lei. È importante non perdere mai l’entusiasmo. Quando lei la perde, cerco di darle man forte. Io stessa ultimamente ho avutomomenti difficilima quando si cade ciò che è più importante è trovare la forza di rialzarsi».