Napoli, Martufello al Teatro Bracco: “Il burino gentiluomo”

Martufello è sbarcato a Napoli. Alto, magro, simpatico e tanto burino, il personaggio creato dall’attore e umorista Fabrizio Maturani e reso celebre dalle trasmissioni tv messe in piedi dalla rinomata compagnia di varietà romana Il Bagaglino, è il protagonista dello spettacolo in scena al teatro Bracco di via Tarsia fino a domenica 24 marzo dal titolo, “Il Burino Gentiluomo”.

Scritto e diretto da Pierfrancesco Pingitore, lo show è un lungo monologo dove l’attore, come si legge in una nota «Lungi dal voler passare per intellettuale, ma restando sempre uno di noi, non le manda a dire ma le dice tutte senza peli sulla lingua. Una sola direttrice di marcia: il rispetto del pubblico». La società nei suoi lati belli e brutti, il costume e il malcostume sono raccontati da Martufello sempre con leggerezza e ironia. In scena anche Fabrizio Amici, che - accompagnato da Stefano Sturco - darà vita alle più belle canzoni romane di ieri e di oggi.