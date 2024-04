Napoli, al Teatro Totò Ferri e Verde e I bastardi di Aniello Falcone

Continua la stagione artistica del Teatro Totò dove da venerdì 26 aprile fino a domenica 5 maggio (sabato 27 e sabato 4 maggio doppio spettacolo ore 17.30 e 21.00) la Compagnia Stabile del Teatro Totò con Davide Ferri e Rosario Verde, presenta il nuovo spettacolo “I bastardi di Aniello Falcone”.

Scritto da Gaetano Liguori che ne firma anche la regia, insieme a Rosario Verde ed Edoardo Guadagno, il lavoro vede all'opera un cinquantenne con la sindrome di Peter Pan, le due sue amanti, una, la moglie di un investigatore, e l’altra, la moglie di un efferato boss.

Il tutto sapientemente fuso con le azioni di un attore fallito disposto a tutto per denaro. Per il pubblico del teatro di via Frediano Cavara, una commedia ricca di colpi di scena e risate pronta a traghettare in un viaggio fatto di due atti di puro divertimento.

Quest’anno la Compagnia Stabile del Teatro Totò raddoppia la sua presenza nel cartellone del Teatro Totò e sempre con i beniamini Ferri e Verde e altri bravi attori tra cui Edoardo Guadagno, propone un lavoro che partendo dalla tradizione e da un'attenta regia come quella di Liguori, si inoltra sui sentieri di un genere moderno e di una comicità dagli spunti attualissimi e travolgenti. In scena a completare la Compagnia Stabile anche Natalia Cretella, Paola Bocchetti, Emma Ciotola, Giancarlo De Simone, Franco Pica, Mariano Daniele e Rossella Russo.