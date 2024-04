«Red Bull 64 bars live» tris: il 4 ottobre torna a Scampia

«Red bull 64 bars live» torna a Napoli, per la terza edizione consecutiva, il 4 ottobre a Scampia, in piazza Ciro Esposito. Dopo lo show dell’anno scorso, sold-out con 10mila presenze, il format musicale più iconico di Red Bull si prepara a tornare nella sua versione dal vivo all’interno della piazza che, negli ultimi due anni, ha accolto alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban del nostro Paese.

«Questa terza edizione rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione. Dopo il successo dei due anni precedenti, riproporre a Scampia un evento musicale che richiama una vera e propria community di appassionati è un ulteriore esempio di aggregazione e socialità, che conferma il nostro ruolo di Napoli Città della Musica», spiega il sindaco Gaetano Manfredi per cui l’evento “si inserisce in un più ampio percorso di rigenerazione del quartiere, a partire dal progetto ReStart Scampia, finanziato con fondi Pnrr, Pon Metro e Periferie.

Siamo partiti in questi mesi con i lavori alle Vele, così tanto attesi dai cittadini che hanno lottato contro i pregiudizi e per ottenere condizioni di vita degna. L’obiettivo è migliorare la qualità della vita degli abitanti e questo significa investire in nuovi alloggi, sostenibilità ambientale, ma anche in attività artistiche. La musica è sicuramente parte di questo percorso, per il suo valore educativo, sociale e culturale che disegna la nuova Scampìa».

Biglietti già in vendita, anche senza che sia stato ancora annunciato il cast. Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere le live del 2022 e del 2023.

Alla prima edizione hanno partecipato Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame, Marracash e TY1; alla seconda Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain, Luchè e Marracash supportati da Miles.