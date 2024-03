Calvizzano, subisce il furto dell'auto ma non se ne accorge: la municipale riporta il veicolo al proprietario

Subisce il furto dell'auto ma non si accorge di nulla. Ad avvisare l'uomo, residente a Calvizzano, gli agenti della polizia municipale che stamani hanno rinvenuta Jeep Renegade, rubata nelle ore precedenti, in via Cilea.

La Jeep è stata recuperata durante un servizio di pattugliamento: l'auto presentava qualche ammaccatura e la serratura - lato guida - forzata. Da qui sono partiti gli accertamenti per risalire al legittimo proprietario che, nel frattempo, non si era accorto di aver subito il furto del veicolo.

I malviventi avevano collocato l'autovettura in una zona lontana dal centro abitato, forse nel tentativo di dare vita a un “cavallo di ritorno”, ovvero restituire il mezzo dietro pagamento di un corrispettivo economico. La Jeep è stata restituita al proprietario.