Una task force, per blindare via Toledo - la passeggiata dei visitatori e dei napoletani per definizione - trasformata in un infernale Suk con seri rischi per la sicurezza e tutte le porte di accesso alla città oltre che per il Centro storico. «E non chiamatelo piano straordinario - si affretta a precisare l'assessore alla Sicurezza e alla Polizia Municipale Antonio De Iesu - ma piano sostenibile perché dobbiamo fare i conti con quello che possiamo mettere in campo.

Faremo quello che serve quanto a via Toledo ci concentreremo soprattutto sugli abusivi del commercio intorno ai quali spesso si formano blocchi pedonali e sui concerti improvvisati degli artisti di strada, lo stiamo già facendo e lo faremo ancora di più con l'ausilio anche di agenti motociclisti». Insomma, i turisti vanno coccolati, portano ricchezza - non a tutti anzi alla gran parte dei napoletani portano aumenti indiscriminati dei prezzi di ogni genere - ma è anche vero che generano qualche preoccupazione e disagio per i cittadini e per chi si sta preparando a gestire la carica degli almeno 200mila che a partire dal prossimo weekend invaderanno Napoli.

Una carica che è destinata a lasciare traccia e in Comune lavorano perché questa traccia sia la meno impattante possibile. Va inquadrato in questo contesto il Piano che partirà sostanzialmente già da questo weekend che porta in dote la Domenica delle Palme e la città è infatti già piena di turisti. «L'amministrazione comunale - si legge in una nota di Palazzo San Giacomo - è impegnata al massimo per garantire che il periodo di Pasqua sia un'occasione di festa e serenità per i residenti e i turisti». Lo dice l'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato in occasione del varo della task force per la gestione dei flussi turistici durante la Pasqua, così come già fatto a Natale. Insieme all'assessora Armato e naturalmente a De Iesu sono impegnati gli assessori Edoardo Cosenza (Trasporti) e Vincenzo Santagada (Salute) «con l'obiettivo di prevenire e gestire le questioni legate a viabilità, igiene urbana, trasporti, sicurezza e accoglienza, coordinandosi anche con la Polizia Locale che svolgerà un importante lavoro».

Sono tutti sotto pressione, ma per chi deve gestire la sicurezza e la Polizia locale la responsabilità è più pesante. «Non solo via Toledo - racconta De Iesu - e l'abusivismo commerciale, ci sono i Decumani, il lungomare piazza del Plebiscito, piazza Garibaldi. Forniremo un servizio sostenibile consapevoli che non si risolve il problema del governo dei flussi turistici, ma andiamo avanti per priorità ora c'è via Toledo, l'abusivismo e il resto a seguire. Impossibile mettere in campo un piano come per il Natale e non solo per le risorse. Come si fa a controllare il flusso che da via Toledo va verso i Quartieri spagnoli dove ci sono decine di vicoletti?». De Iesu, ex questore e prefetto oltre che vicecapo della polizia spiega con chiarezza come stanno le cose. «Bisogna fare attività preventiva - dice ancora l'assessore - attività preventiva e fare sequestri. Con centinaia di migliaia di persone in strada si possano creare situazioni di ordine pubblico che dobbiamo tenere sotto controllo per questo motivo avremo in strada pattuglie motorizzate». E dal 25 marzo ci sarà da tenere sotto controllo la nuova ztl per i bus turistici che dovranno pagate i ticket di ingresso per il centro storico scarrozzare i turisti e andare a parcheggiare in punti ben definiti come i parcheggi di interscambio e via Marina. «Abbiamo poche risorse - chiude De Iesu alludendo ai vigili urbani - rispetto alla crescita del turismo che non deve essere criminalizzato».

Palazzo San Giacomo si sta attrezzando per aumentare il numero di agenti in strada con altri concorsi. In attesa dei rinforzi, appena verrà approvato il bilancio in Consiglio comunale e dovrebbe accadere entro il mese, ci sarà la possibilità di noleggiare altre 100 auto per i caschi bianchi. Migliorare anche la dotazione a livello tecnologico. Si acquisteranno le uniformi - fondamentali ragionano in Comune - perché così i vigili vengono riconosciuti e c'è un effetto deterrente molto importante verso chi è tentato dal non rispettare le regole. E dai corsi di formazione per l'utilizzo dei teser stanno arrivando buone risposte. Sono pronti 100mila euro per l'acquisto di questi strumenti che già entro fine anno dovrebbero essere dati in dotazione alla polizia locale che non deve badare solo ai turisti e all'abusivismo nel commercio ma anche alla movida e a mille altre cose.