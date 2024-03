Napoli, due volte Caravaggio: il biglietto unico acchiappavisitatori

Oltre 3000 napoletani e turisti hanno ammirato la «Flagellazione» di Caravaggio, per la prima volta esposta nel museo diocesano, di ritorno dalla mostra al Louvre, grazie al prestito da Capodimonte. E il venti per cento di questi visitatori scelto di vedere con il biglietto unico integrato anche le «Sette Opere di Misericordia» al Pio Monte. Una doppia tappa per un percorso d'arte unico, senza precedenti nel centro storico partenopeo, che idealmente si completa ammirando gli altri due dipinti dell'artista al momento presenti in città: il «Martirio di Sant'Orsola» alle Gallerie d'Italia e la «Presa di Cristo» a Palazzo Ricca a Napoli, nella sede della Fondazione Banco di Napoli.