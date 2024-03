Napoli, tornano le Giornate Fai di Primavera

Più di 40 i luoghi aperti in Campania in occasione delle Giornate Fai di Primavera, che si terranno sabato 23 e domenica 24 marzo. Un programma, presentato stamattina al Quartier Generale Marina - Base Navale di Napoli, meno ricco degli altri anni, seppure molto interessante. Da Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Portici, Vico Equense e Nola, a Caserta e Aversa, Avellino e Benevento fino ai siti del Salernitano e in Cilento, torna come ogni anno il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, «che connette e mette in rete i luoghi più belli del nostro territorio» spiega Rosanna Romano, Direttore Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania, da anni al fianco delle iniziative promosse dal Fai.

Servizio di Valentina Bonavolontà