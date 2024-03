Ciro Esposito - comandante della Polizia locale - quali sono le difficoltà nell’organizzare i servizi quando arrivano centinaia di migliaia di turisti?

«La difficoltà nasce dal dover prevedere quali sono i luoghi di maggior attrazione per i visitatori. Il tema è che Napoli è bella e piena di cose belle da vedere e posti da visitare. Abbiamo un centro storico grande e tante attività culturali. Sono molte le variabili da controllare, ma ci faremo bastare le risorse che abbiamo».

Insomma ci sono pochi vigili? Come farà organizzare i servizi?

«Sgombriamo il campo subito da equivoci: metteremo in strada 400 agenti e copriremo tutte le 24 ore con 4 turini e ho fatto una disposizione con la quale riduciamo all’osso i lavori interni, nella sostanza gli uffici saranno svuotati perché quasi tutti andranno stare in strada, ma c’è dell’altro».

Ovvero?

«È noto che il Corpo sconta una carenza di organico dovuta ai tanti pensionamenti e che si sta tentando di colmare con i concorsi. Per quello che riguarda le circostanze della Pasqua potremo disporre, oltre che delle forze ordinarie anche di ulteriori agenti che non sarebbero di turno. Grazie al piano di incentivi che l’amministrazione ha previsto, sono altre 50 unità perché non dobbiamo mai dimenticare che i Vigili si occupano anche di altre cose e di sicurezza urbana».

Quindi ci sono i soldi per pagare gli extra?

«Sì. Andiamo incontro a un periodo di attività lungo che finisce ben dopo il lunedì di Pasquetta. Intanto alla Pasqua ci si arriva con in mezzo tante attività perché c’è la settimana santa e ci sono le via Crucis, poi ci sono attività ordinarie. Come quella del sabato prima della Pasqua quando ci sarà la partita del Napoli con l’Atlanta che assorbirà molte forze: avremo bisogno di maggiori presenze nelle strade e sui posti dove ci sono i turisti».

Comandante, ma sull’abusivismo nel campo del commercio - fenomeno che riguarda soprattutto via Toledo - quale sarà l’azione dei vigili urbani?

«Questo è il problema che vogliamo affrontare e stiamo affrontando: l’azione chiave da mettere in campo si chiama prevenzione. Abbiamo già accertato sul campo che fare i sequestri quando c’è troppa folla il fuggi fuggi degli abusivi provoca seri pericoli per la sicurezza e per chi passeggia per via Toledo. Quindi stiamo facendo tanti sequestri già da settimane, abbiamo i magazzini pieni, e siamo fiduciosi che questa strategia attenui questo fenomeno. Certo non staremo a guardare ora che arrivano i turisti, agiremo, avremo pattuglie in moto che sono attenzionate su via Toledo»

Lei sottolinea che sono tante le zone da controllare quali sono le priorità oltre via Toledo?

«Le porte della città, gli accessi: porto, aeroporto e Stazione dove vige già un controllo di pattuglie miste. Poii ci sono i Decumani, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito e il lungomare. Dove con le belle giornate i napoletani, chi viene dall’area metropolitana e naturalmente i turisti si riversano in massa a provincia e turisti si riversano in massa. In queste postazioni dobbiamo avere molte divise perché l’afflusso sarà grande e serve prevenzione per evitare guai. E non dimentichiamoci della movida come vede le cose da fare non mancano ma ce la faremo».

Il 25 parte la ztl per i bus turistici: ci spiega di cosa si tratta?

«Per accedere nel centro storico dovranno pagare un biglietto e per pagarlo dovranno registrarsi sul sito di Anm. Si parte il 25 ed è un provvedimento che abbiamo già adottato a Natale. Toccherà alle pattuglie del reparto motociclisti verificare che i bus hanno fatto la registrazione. Con noi collaborerà anche il personale di Anm per quello poi riguarda la verifica della sosta che parcheggeranno in via Brin, via Marina a Fuorigrotta e altri siti che stiamo verificando. È l’assessore Cosenza che si sta occupando di questo aspetto e penso che si utilizzeranno i parcheggi di interscambio».

La task force è pronta ad affrontare la carica dei turisti? Secondo lei quanti saranno?

«Ce ne aspettiamo molti, forse 200mila perché l’anno scorso sono arrivati in tanti e la task force si è riunita e lavora».

L’anno scorso c’era l‘effetto scudetto che portò in città centinaia di migliaia di visitatori se lo ricorda?

«Vediamo cosa succederà quest’anno. Io mi appello ai napoletani e chiedo loro aiuto».

Vale a dire?

«Di utilizzare i mezzi pubblici e lasciare quelli privati in garage a casa. Godiamoci la nostra città senza ingolfarla e senza traffico. Utilizzare i mezzi pubblici è possibile abbiamo già la metropolitana, la linea 1, che il venerdì e il sabato funziona fino all’1,30 del mattino. Ci saranno altre riunione per verificare altre eventuali opzioni. Il mezzo pubblico è il modo ideale di gestire la presenza in città dei tanti visitatori che arriveranno e di godercela in serenità anche noi».