Napoli, paura in Tangenziale: auto in fiamme all'Arenella

Momenti di paura sulla Tangenziale di Napoli, dove poco fa un'auto ha improvvisamente preso fuoco: le fiamme si sono propagate in brevissimo tempo avvolgendo l'intero abitacolo, sul quale viaggiavano due persone. Il rogo si è sviluppato all'interno della galleria che congiunge il tratto compreso tra le uscite dei Camaldoli e dell'Arenella, in direzione Capodichino: ma grazie al sangue freddo del conducente il veicolo è stato fermato subito dopo l'uscita della galleria, lungo una piazzola dove sono in corso dei lavori.

La densa colonna di fumo si è sviluppata a ridosso di una collinetta, ed era visibile dai residenti del quartiere Arenella. Immediatamente sono stati fatti scattare i soccorsi, e sul posto sono giuntie le unità di motociclisti preposti ai servizi di emergenza, un'autoambulana e una squadra dei Vigili del fuoco.

L'incendio è stato domato dopo alcuni minuti, ma nell frattempo si è creata una coda di alcuni chilometri da Fuorigrotta verso Capodichino.

Non si registrano feriti, mentre sono in corso le cause per stabilire le cause dell'incidente.