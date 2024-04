Copenaghen, in fiamme l'edificio della Borsa: crollata la celebre guglia alta oltre 50 metri. Opere d'arte a rischio

Un incendio di vaste proporzioni nell'ex Borsa Valori di Copenaghen, risalente al XVII secolo, ha fatto crollare la guglia dello storico edificio, che era in fase di ristrutturazione. La guglia di 54 metri è scomparsa tra le fiamme al Borsen, che fu commissionato dal re Cristiano IV e costruito tra il 1619 e il 1640. Situato accanto al Parlamento danese, il Palazzo di Christiansborg, l'edificio ha ospitato la borsa valori fino agli anni '70 e attualmente funge da sede della Camera di Commercio danese.

Incendio Copenaghen, lo chef italiano nel ristorante vicino alla Borsa: «In fiamme un simbolo danese»

L'allarme

La polizia ha dichiarato su X di aver bloccato alcune zone del centro città per combattere l'incendio. «Stiamo assistendo a uno spettacolo terribile», ha dichiarato la Camera di Commercio danese.

La ricostruzione

«Le fiamme si sono sviluppate sotto il tetto. È un tetto in rame ed è semplicemente impossibile passare sotto il tetto, per cui le fiamme hanno avuto tutto il tempo di sviluppare un'intensità che si è diffusa nell'edificio», ha detto il Direttore ella gestione delle emergenze di Copenaghen, Jakob Vedsted Andersen, riportato dall'agenzia di stampa danese Ritzau. «Quando certe strutture bruciano, alcune parti dell'edificio crollano», ha spiegato. Si stima che metà dell'edificio sarebbe in fiamme e una parte del tetto è crollato. Sul posto stanno intervenendo circa 120 vigili del fuoco e 60 membri dell'esercito, impegnati nel cercare di domare le fiamme e salvare il possibile dall'edificio storico. L'edificio si trova a due passi da Christiansborg dove ha sede il parlamento danese ed è qui che vengono portati molti dei reperti salvati dalle fiamme.

«Sono immagini terribili quelle che vediamo questa mattina, 400 anni di patrimonio culturale danese in fiamme», ha dichiarato il Ministro della Cultura danese, Jakob Engel-Schmidt su X. Lo stabile era in fase di restauro dal 2022, in occasione dei suoi 400 anni di storia, in modo da poterlo salvaguardare per le future generazioni. Gran parte delle strade attorno all'edificio sono chiuse al traffico ma diversi copenaghensi sono accorsi per assistere: «Si vede che le persone sono preoccupate. Stanno a guardare in silenzio. C'è un'atmosfera solenne. È un ricordo che scompare», ha dichiarato Erik Stougaard, uno dei copenaghensi presenti sul posto, intervistato dall'emittente pubblica danese DR.