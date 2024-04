Oltre cento delibere di giunta pubblicate alla vigilia del commissariamento del Comune. Nella serata del 15 aprile l'albo pretorio dell'ente si è riempito di 108 atti licenziati dall'ormai ex giunta Festa, di cui oltre 70 antecedenti alle dimissioni del sindaco la cui firma digitale ne ha consentito la pubblicazione a poche ore dalla fine definitiva del mandato. Altre 35 delibere, invece, si rifanno ad una riunione fiume della giunta di lunedì, durata, stando agli orari riportati nel frontespizio di ogni singolo atto, dal tardo pomeriggio fino a sera, e firmate dalla sindaca facente funzioni, Laura Nargi.

Patrocini, intitolazioni di strade e strutture, conferimenti di cittadinanze onorarie, ma anche atti risalenti al maggio del 2023. In particolare, spicca l'ormai celeberrima delibera numero 151, quella con cui il 12 maggio 2023 la giunta ha varato gli indirizzi per l'Eurochocolate e su cui la minoranza ha incalzato l'ex amministrazione. L'atto richiama la collaborazione avviata tra l'amministrazione e la società organizzatrice del festival del cioccolato, sancisce la gratuità per l'utilizzo del suolo pubblico, dell'ex Eliseo e del Teatro "Carlo Gesualdo", e l'attivazione di un avviso pubblico per ricercare sponsorizzazioni private per cofinanziare l'evento.

Pubblicate anche le delibere per affidare al network Rds la promozione degli eventi natalizi prima, dell'edizione locale di Eurochocolate poi, per un totale di 280mila euro. Svelato anche l'arcano sulle modalità di gestione del Centro autismo di Valle attraverso l'Università di Salerno, così come annunciato alla fine dell'anno. È stata infatti pubblicata una delibera del 26 ottobre che estende il protocollo di intesa già in essere tra Comune e Unisa, assegnando a quest'ultimo la struttura di Valle e il costruendo istituto di ricerca sulle devianze e sulle disabilità della prima infanzia di via Morelli e Silvati, da gestire tramite l'Istituto Clinico Universitario, governato a sua volta dal Consorzio Universitario Humanitas, specializzato nella presa in carico, valutazione e trattamento dei disturbi del neurosviluppo. Altra struttura in disuso da tempo è la piscina comunale di via De Gasperi a cui sono dedicate due delle delibere pubblicate.

La prima di agosto con cui la giunta dà indirizzo per la predisposizione della procedura ad evidenza pubblica per individuare un soggetto a cui concederne gestione, manutenzione e riqualificazione per una durata di anni 10, poi rettificata da una seconda delibera adottata lunedì in cui si precisa che la durata dell'affidamento sarà stabilita solo ad approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica proposto. Procedura che varrà anche per il campo sportivo di Borgo Ferrovia e quello di via Marotta a Valle. Pubblicato al fotofinish anche il conferimento della cittadinanza onoraria al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, datato 30 dicembre ma mai portato in aula per l'approvazione.

Porta invece la firma di Nargi la revoca della concessione a titolo gratuito del primo piano del "Samantha della Porta" alla fondazione Istituto Tecnico Superiore "Ermete" di cui l'ex alleato, Angelo Antonio D'Agostino, è fondatore. La notizia aveva sollevato polemiche da parte delle associazioni cittadine a cui la struttura, stando agli impegni presi dalla stessa amministrazione, avrebbe dovuto essere dedicata. Dulcis in fundo, ultimo atto approvato dalla giunta lunedì è il rendiconto della gestione 2023 che chiude a -29.939.751,63 euro. Un differenziale negativo, rispetto al risultato atteso fissato dall'Accordo per il ripiano del disavanzo con il Governo, corrispondente a 1.771.655,89. Uno sforamento della spesa preventivata.