Paolo D'Attilio è il commissario prefettizio del comune di Avellino. È l'attuale prefetto di Livorno che traghetterà l'amministrazione, dopo le dimissioni del sindaco Gianluca Festa, verso le elezioni.

La nomina è stata resa nota dal prefetto di Avellino Paola Spena che ha firmato il decreto.

D'Attilio prenderà immediatamente servizio in città, quindi dalla settimana prossima, con la conclusione del suo incarico in Toscana, che coincide con la sua messa in quiescenza, raggiungerà definitivamente il capoluogo irpino.