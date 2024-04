Seri Industrial in rally dopo la conferma delle trattative con Leonardo (+0,55%) e Invitalia per acquistare Industria Italiana Autobus (ex Irisbus e Bredamenaribus). Il titolo della società casertana, attiva tra le altre cose nel mercato delle batterie per l'automotive, è tra i migliori di piazza Affari, guadagnano il 8,78% a 4,7 euro.

L’azienda alla vigilia, a mercati chiusi e su richiesta di Consob e Borsa Italiana, ha reso ufficialmente note le discussioni con Leonardo e Invitalia «per la sottoscrizione di un accordo di investimento volto all’acquisizione di una quota di maggioranza della società Industria Italiana Autobus». Quindi «provvederà a fornire aggiornamenti all'esito delle interlocuzioni in corso».

L’interesse dell’azienda casertana per il produttore di autobus, spiega Intermonte, era già noto da giugno 2023. «Seri sarebbe l’unica società ad aver presentato un’offerta per rilevare l’azienda con sedi produttive in provincia di Avellino e Bologna che tuttavia sta versando in una situazione di crisi con necessità di liquidità per il rilancio (articoli di stampa riportano fino a €50mn)», affermano gli analisti. I sindacati locali sono contrari all'acquisizione.