La vittoria casalinga dell'Avellino contro il Crotone rende meno amaro il ko del Benevento al Massimino. Anche con una vittoria infatti i giallorossi avrebbero chiuso al terzo posto. La squadra di Auteri però non è riuscita a negare al Catania la partecipazione ai playoff; i rossazzurri sono salvi senza playout e saranno mina vagante nella post season. Ora inizierà il countdown fino all'11 maggio, quando il Benevento dovrebbe scendere in campo nella prima fase nazionale degli spareggi promozione.

Il condizionale è però d'obbligo, visto che il rischio slittamento dei playoff è concreto, dopo il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni da parte del Taranto per i 4 punti di penalizzazione ricevuti. La Lega Pro ha deciso di attendere l'esito del ricorso. Proprio il Taranto, in caso gli venisse restituito più di 1 punto, potrebbe scavalcare la Strega in classifica, relegandola al quarto posto; cambierebbero anche gli accoppiamenti.

Il ko in terra siciliana ha confermato comunque come il Benevento non possa fare a meno dei suoi titolari, è pesata soprattutto l'assenza di Nardi. Auteri ha deciso di preservare i cinque diffidati (Paleari, Capellini, Nardi, Talia e Ferrante), cambiando sei undicesimi di formazione rispetto alla vittoria col Latina. «Abbiamo fatto una buona partita nel primo tempo. Loro giocavano un calcio sporco, con la fisicità di Cianci in avanti ha detto Auteri al fischio finale -. L'infortunio di Pastina che poteva, per struttura fisica, limitarlo ci ha sicuramente penalizzato. Loro sui piazzati erano molto pericolosi. Noi abbiamo creato due palle gol, su una è stato bravo Furlan, sulla prima Bolsius doveva sicuramente fare gol.

Li avevamo messi in difficoltà con il palleggio, anche i loro tifosi iniziavano a fischiare. Il loro gol è stato il crocevia della gara. Il corner è nato da una nostra ripartenza gestita male. Nella ripresa non avevamo approcciato male. Poi, onestamente, mi viene da ridere e non so come commentare, perché si inizia a non giocare più. Loro erano sempre a terra per prendere tempo, impiegavano un po' a battere i piazzati. Gli ultimi venti minuti di gara non so giudicarli. Abbiamo tenuto fuori i diffidati, senza rischiarli e questa è una cosa positiva. Abbiamo comunque giocato con personalità in uno stadio importante. Resta il rammarico perché quel gol che non andava preso, dovevamo concludere la ripartenza».

Preoccupano le condizioni di Pastina, uscito al 20' con il ginocchio destro dolorante, dopo aver provato a stringere i denti. Per il difensore si teme un problema al menisco. «Pastina faceva fatica a piegare il ginocchio ha spiegato Auteri -. Ha provato a restare in campo, ma non è riuscito».

Per il trainer e i suoi ragazzi il focus va ora spostato sui playoff. Tra due giorni il Benevento partirà alla volta del Mancini Park Hotel di Roma dove resterà in ritiro fino a sabato 4 maggio. Il modo giusto per preparare la post season come ha spiegato l'allenatore: «Ricominceremo a lavorare. La stagione è finita, ripartiamo dalle cose buone. Secondo me ce ne sono parecchie, miglioriamo la condizione individuale di chi è stato fuori e torneremo a fare ottime cose. Improta e Ciciretti stanno facendo un lavoro di recupero e dovrebbero essere disponibili per i playoff. Martedì saranno in gruppo. Meccariello è un giocatore recuperato, si allena con noi da un po' ma è reduce da un infortunio serio. Sta bene, non ancora benissimo, ma è normale».

Stavolta non è stato amuleto Niccolò Manfredini, comunque decisivo nel primo tempo con un intervento su Di Carmine: «Sul gol di Cianci un mio compagno è scivolato, concedendo una frazione in più all'avversario. La conclusione è passata tra alcune gambe, non era facile, siamo stati sfortunati ha detto a fine partita il portiere -. Ora dobbiamo resettare con la testa, il ritiro ci aiuterà a ripartire da zero con entusiasmo, carica e voglia di affrontare il mini torneo dei playoff. Siamo un gruppo di bravi ragazzi che ha voglia di fare e di emergere. A Roma lavoreremo bene. Attendiamo l'ufficialità della nostra posizione. L'esito dei playoff è sempre incerto. Penseremo sempre partita dopo partita».