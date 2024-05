Il Benevento chiama a raccolta i suoi tifosi. La squadra di Auteri, in questi spareggi, avrà bisogno anche e soprattutto del sostegno del pubblico per cercare di fare quanta più strada possibile. Spostata pertanto dall'«Imbriani» al «Vigorito» e dalla mattina al pomeriggio (alle 15.30) la seduta di domani, dichiarata a porte aperte per consentire un maggiore afflusso di supporters e creare l'atmosfera ideale in vista dell'imminente doppia sfida di post season che vedrà i giallorossi impegnati il 14 in trasferta e il 18 in casa contro un avversario ancora da definire. Aperta la Curva Sud per consentire una presenza massiccia del tifo organizzato: gli ultras, sempre presenti e pronti al sostegno sia in casa che in trasferta, avranno l'occasione di far sentire a calciatori e staff la propria vicinanza, caricandoli prima del duplice impegno nel primo turno della fase nazionale.

La ritrovata sintonia dell'ultimo periodo tra squadra e sostenitori potrà essere l'arma in più di Lanini e compagni durante tutto il percorso nei playoff. Basti pensare, ad esempio, che, nel primo turno della fase a gironi, il fattore campo è stato determinante in 8 delle 9 partite disputate. L'unica vittoria esterna è stata quella del Rimini a Gubbio, dove i paganti erano appena 1.442.

Per quel che riguarda gli spettatori, solo a Taranto si è registrata una significativa presenza per la sfida con il Latina (8.819 paganti), mentre nelle altre piazze i numeri sono stati più che risicati. Il minimo si è registrato ad Alessandria per Juventus Next Gen-Arezzo, con 162 paganti, male anche al Comunale di Caravaggio per Atalanta Under 23-Trento (480), al «Mario Sandrini» di Legnago per li match con il Lumezzane (869), al «Donato Curcio» di Picerno per la gara con il Crotone (977) e allo stadio di Gorgonzola per Giana Erminio-Pro Vercelli (1.249). Discreti i numeri di Cerignola-Giugliano (2.600) e Pescara-Pontedera (3.608). Dati che fanno capire quanto il contributo della torcida sannita possa risultare tanto importante quanto decisivo sia quando si andrà a giocare fuori, sia quando si tratterà di garantire supporto tra le mura amiche. È evidente che poi dovranno essere i calciatori a dimostrare sul campo il proprio valore, ma sentire la spinta degli «aficionados» di certo rappresenterà uno stimolo in più per una squadra che non eccelle in termini di leadership e personalità.

Tutto ruota in ogni caso attorno al prossimo avversario, al momento ancora un punto interrogativo per i giallorossi, che non lo consoceranno prima di domenica mattina. Domani, infatti, si disputeranno, tutte in notturna, le sei partite del secondo turno della fase intergirone: Atalanta Under 23-Legnago Salus, Triestina-Giana Erminio, Perugia-Rimini, Casertana-Audace Cerignola, Taranto-Picerno (tutte alle 20.30) e Pescara-Juventus Beat Gen (alle 21). Il giorno successivo (12), alle 9.30, verrà effettuato il sorteggio (che sarà trasmesso in diretta dalla sede della Lega Pro a Firenze su SkySport24) degli accoppiamenti per il primo turno della fase nazionale (quella in cui entreranno in gioco anche Benevento, Carrarese e Vicenza, le tre terze, oltre al Catania vincitore della Coppa Italia di C) dall'ex giallorosso Felice Evacuo, designato in qualità di cannoniere più prolifico della storia della terza serie con 175 gol all'attivo nella categoria. Sarà lui a pescare nell'urna la squadra che sfiderà la «Strega».

Nel frattempo gli uomini di Auteri continuano la preparazione in vista dell'esordio nei playoff. Ieri, dopo una settimana di stop, si è finalmente aggregato al gruppo Amato Ciciretti, che ha svolto anche le esercitazioni e la partitella insieme ai compagni. Assenti Pastina (riabilitazione) e Terranova (terapie), mentre Benedetti è rientrato parzialmente in gruppo (ha svolto con la squadra solo la prima parte della seduta).

Come preventivato, si è rivisto sul campo Capellini, che si è allenato in modo differenziato sotto l'occhio vigile del riatletizzatore Adriano Bianchini: l'edema nella zona miotendinea è in via di riassorbimento e nei prossimi giorni si unirà ai compagni.