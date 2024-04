Avellino- Crotone 1-0: lupi al secondo posto

Nell’ultima gara della regular season, l’Avellino conquista quasi sul gong il successo. Finisce 1-0 al Partenio-Lombardi contro il Crotone. La vittoria consente ai lupi di chiudere al secondo posto nella classifica del girone. In questo modo, passa direttamente al secondo turno della fase nazionale dei play off. Il gol arriva su rigore. Al minuto 82 Sgarbi viene atterrato in area da Rispoli.

Dagli undici metri tira Patierno, che non sbaglia. Anzi, spiazza il portiere avversario. Il resto della gara ha riservato poche sorprese. Qualcosa s’è visto di più nella ripresa, soprattutto da parte dell’Avellino.

Il gol ha svegliato una partita noiosa e ha regalato un importante successo ai lupi.

Avellino-Crotone 1-0

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Armellino, D’Ausilio (26’st Russo), Liotti (26’st Tito); Gori (12’st Sgarbi), Patierno (42’st Dall’Oglio). A disposizione: Pane, Pizzella, Mule’, Pezzella, Llano, Rocca, Marconi, Frascatore, Tozaj. Allenatore: Pazienza.

Crotone (3-4-1-2): D’Alterio; Rispoli, Loiacono, Bove (30’st Giron); D’Ursi, Vinicius (1’st Kostadinov), Zanellato (30’st Felippe), Crialese; D’Errico; Tumminello, Gomez (17’st Comi). A disposizione: Valentini, Martino, Gigliotti, Tribuzzi, Leo, D’Angelo, Cantisani, D’Aprile, Ranieri. Allenatore: Zauli.

Arbitro: Vergaro di Bari.

Assistenti: Allocco di Alba- Bra e Nigri di Trieste.

Quarto uomo: Velocci di Frosinone.

Marcatori: st 39′ (rig.) Patierno

Note: ammoniti Comi, Bove; recupero: pt 2′; st 6′