Olimpiadi di Parigi 2024, ex ambasciatrice nella bufera: «L'Iran ha il diritto di difendersi»

Ex ambasciatrice delle Olimpiadi di Parigi nella bufera dopo il suo messaggio di sostegno all'Iran. Émilie Gomis torna a far parlare di lei. Espulsa dalla Commissione Atleti del Comitato Olimpico Francese (CNOSF), ha rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di ambasciatrice per i Giochi di Parigi 2024 dopo aver ripubblicato sui suoi social network il 9 ottobre messaggi controversi sulla guerra Israele-Hamas. Ma ora l'ex cestista francese è tornata a parlare sui social del conflitto tra Tel Aviv e Teheran.

L’Intelligence italiana cerca nuovi 007, ecco come avviene la selezione e come partecipare

Il post

Il giorno dopo l'attacco dell'Iran a Israele, Gomis ha pubblicato un messaggio sul suo account X sostenendo l'offensiva della Repubblica islamica. “L’IRAN HA IL DIRITTO DI DIFENDERSI”, si legge in questo post accompagnato dalla bandiera iraniana.

I precedenti

Nell'ottobre 2023, pochi giorni dopo gli attentati mortali di Hamas in Israele, la 40enne medaglia olimpica (argento a Londra nel 2012) ha ripubblicato un post che mette in risalto le mappe della Francia del 1947, 1967 e 2023, su cui il tricolore che ricopre la Francia territorio è stato gradualmente sostituito dalla bandiera israeliana, con questa domanda: “Cosa faresti in questa situazione?” ».

Gomis non ricopre più un posto nello sport francese.

Émilie Gomis è stata rimossa dalla commissione degli atleti CNOSF il 2 gennaio 2024 prima di dimettersi dal suo ruolo di ambasciatrice ai Giochi di Parigi 2024 “per motivi di pacificazione”. Non ricopre più alcun incarico nello sport francese.