Iran, ministro israeliano posta foto del Colosseo: «Teheran va fermata, può colpire altre città nel mondo». Netanyahu: «Sanzioni Usa contro soldati massima assurdità»

Medio Oriente. Gli aggiornamenti sulla situazione di tensione tra Iran e Israele. Dopo la controffensiva di Teheran e la risposta di Gerusalemme, proseguono le schermaglie "politiche" tra i due Paesi. «Il recente attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato. Il mondo deve designare le Guardie rivoluzionarie iraniane come un'organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi», scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando una foto che ritrae il Colosseo sul quale stanno per abbattersi sei missili.

Iran's recent attack on Israel is just a preview of what cities around the world can expect if the Iranian Regime is not stopped.



The world must designate the IRGC as a terrorist organization and sanction Iran's ballistic missile program, before it's too late. @SecBlinken… pic.twitter.com/rK37prUCCJ

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 20, 2024