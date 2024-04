Ucraina, avanzata russa a est «ancora lenta» nonostante il ritiro di Kiev: ecco perché. Isw: «In arrivo rinforzi e armi»

Nonostante il ritiro delle truppe ucraine a est, l'avanzata russa russa procede ancora lentamente. Lo scrive l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), secondo cui è improbabile che l'esercito di Mosca riesca a penetrare in profondità nell'area nel breve termine Le recenti conquiste russe a nord-ovest di Avdiivka (Donetsk), infatti, hanno spinto le forze ucraine a ritirarsi da altre posizioni lungo la linea del fronte a ovest della città, ma ciò non si è ancora tradotto in rapidi guadagni tattici da parte delle truppe russe.

Ucraina, la Russia avanza: la mappa dell'offensiva. Il Cremlino: «Panico al fronte, dobbiamo approfittarne»

Il ritiro delle truppe ucraine a est

Gli analisti del centro studi statunitense ricordano che ieri il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Oleksandr Syrsky, ha annunciato che le truppe ucraine si sono ritirate da Berdychi (a nord-ovest di Avdiyivka) e Semenivka (a ovest di Avdiyivka) verso posizioni più a ovest. Ed ha riconosciuto che le forze russe hanno ottenuto «successi tattici» a nord-ovest di Avdiivka. «È probabile che le truppe russe continuino a ottenere vantaggi tattici in direzione di Avdiivka nelle prossime settimane», prosegue l'Isw.

Cosa può succedere

Il completo ritiro delle truppe ucraine nelle posizioni fortificate a ovest di Avdiivka consentirebbe probabilmente ai russi di avanzare rapidamente, ma l'atteso arrivo di rinforzi ucraini consentirà alle forze di Kiev di rallentare le conquiste tattiche russe e possibilmente stabilizzare il fronte.

L'arrivo dei rinforzi ucraini e dell'equipaggiamento aggiuntivo, inoltre, costringerà il comando russo ad ammettere che una penetrazione più ampia e profonda nel fronte è improbabile nel prossimo futuro, oppure a trasferire nella zona ulteriori riserve per continuare a ottenere vantaggi tattici.