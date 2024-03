Tangenziale di Napoli, uomo fermato per guida pericolosa: guidava con patente falsa

Nella giornata di sabato, i poliziotti della sottosezione polizia stradale di Fuorigrotta hanno notato a bordo di uno scooter un soggetto che, sulla Tangenziale di Napoli, stava conducendo il suo veicolo con la ruota anteriore sollevata dalla strada.

Gli agenti lo hanno fermato e controllato trovandolo in possesso di una patente di guida falsa iipoteticamente rilasciata dall’Ucraina. Per tali motivi, il prevenuto, identificato per un 26enne di nazionalità ucraina, è stato denunciato per uso di atto falso e gli sono state contestate alcune violazioni del codice della strada: aver circolato con un motociclo con targa di nazionalità polacca, con contratto di noleggio senza conducente e senza registrazione nell'elenco dei veicoli esteri e per guida con la ruota anteriore sollevata dal manto stradale per numerosi metri sulla carreggiata autostradale.





Infine, il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.