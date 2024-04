Teatro San Carlo di Napoli, inizia Do...Re...Mi: un percorso di immersione musicale per i bambini

Do… Re… Mi è il percorso di immersione musicale che il Teatro San Carlo propone a piccolissimi ascoltatori. Tre sono gli appuntamenti, presso il Salone degli Specchi, per una domenica al mese: 14 aprile, 12 maggio e 9 giugno alle ore 10:30.

In ogni incontro, rivolto a bambini di età compresa da 0 a 6 anni e ai loro genitori, si proporranno ascolti tratti dal repertorio classico con brevi incursioni nella musica popolare, etnica e jazz. L’ensemble strumentale si compone di Stefano Bartoli (clarinetto), Francesca Bonazzoli (corno), Alida Dell’Acqua (violoncello), Franco Cardaropoli (percussioni), Elèna Vallebona (arpa) e Francesco Ruoppolo (Maestro conduttore).

Caratteristica speciale di queste performance sarà la riduzione della distanza tra palcoscenico e pubblico.

I musicisti si esibiranno vicino agli ascoltatori, anche muovendosi tra loro, permettendo un’esperienza multisensoriale completa. I piccoli saranno comodamente seduti con i loro adulti di riferimento su tappeti e cuscini oppure liberi di muoversi in uno spazio protetto e di vivere la musica con il corpo, assecondando la loro attitudine all’ascolto attivo: saranno, così, piacevolmente immersi in una moltitudine di stimoli sonori e musicali.

La presenza del genitore sarà fondamentale per vivere un’esperienza non solo ludica e formativa, ma anche e soprattutto emotivamente completa, che riproduca l’ideale serenità dell’ambiente familiare e fortifichi il legame affettivo tra adulto e bambino. Il concerto sarà interattivo per i bimbi e gli accompagnatori, con proposte estemporanee di laboratorio musicale su alcuni brani, che si alterneranno a momenti di puro ascolto.

Il conduttore promuoverà la partecipazione del pubblico attraverso, ad esempio, l’accompagnamento melodico oppure ritmico di un ostinato (con body percussion, strumentario Orff e materiale extramusicale), anche assecondando le risposte musicali spontanee dei bambini e rendendoli, così, parte attiva e coinvolta dello spettacolo.

Presso la biglietteria del Teatro San Carlo, è possibile acquistare una card 2 ingressi, per un bambino e un adulto, al costo di 18 euro e aggiungere a questa un ingresso singolo, al costo di 5 euro per un bambino e 7 euro per un adulto.