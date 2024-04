Teatro San Carlo di Napoli, la protesta dal palco: «Fuori la Nato da Napoli»

Le più grandi voci della lirica contemporanea in scena per La Gioconda di Amilcare Ponchielli, titolo di punta della Stagione Lirica 2023/2024 del Teatro di San Carlo con recita speciale per celebrare il 30esimo anniversario del debutto di Anna Netrebko.

Il recital però è stato rovinato dalla protesta degli antagonisti che prima hanno contestato la superstar russa accusata di essere troppo vicina a Putin e poi hanno esposto dal palco lo striscione «Fuori la Nato da Napoli». La contestazione, però, è stata spenta dal pubblico del Massimo napoletano che ha fischiato i manifestanti e riservato solo applausi per Anna Netrebko.