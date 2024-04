Da cenerentola, a regina internazionale: la Corricella, la marina di Procida dei pescatori, è finita sulla copertina di “Lonely Planet”, la guida turistica più famosa del mondo che dedica il suo ultimo numero al Sud Italia.



L’immagine dall’alto del borgo, le case dai mille colori, l’una sull’altra intrecciate, è stata scelta dai curatori della rivista per rappresentare esaustivamente «il Sud essenziale e sbiancato dal sole dell’Italia, un paese nella sua forma più antica, pieno di sentimento e sensuale. Quaggiù le rovina sono più antiche, i pranzi più lunghi, i paesaggi più selvaggi ed intensi».

Storicamente la Corricella è stata sempre considerata - rispetto a Marina Grande e Marina Chiaiolella - la meno importante di Procida, “chiusa” in un suo splendido isolamento, anche perché tutta la sua gente era dedita essenzialmente alla pesca.



Numerose le “sacca leve” ,che catturano il pesce azzurro, come pure i pescatori dediti alla “piccola pesca” con nasse e reti da posta. La genuinità del luogo, abbinata alla naturale, umile semplicità della sua gente, fu “scoperta” trenta anni fa, grazie alla riprese del film “Il Postino”. La delicata storia d’amore , interpretata da Massimo Troisi e Maria Grazia Cucinotta, proiettarono la bellezza , fino allora nascosta, del borgo in tutto il mondo.



Non a caso, proprio di recente, la Corricella è stata scelta dall’Accademia Europea del Cinema, presieduta da Juliette Binoche, tra gli otto nuovi “Tesori della cultura cinematografica europea”, luoghi simbolici per il cinema del nostro continente e da preservare per le future generazioni.