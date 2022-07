Maltempo, danni nel Napoletano: notte di straordinari per i vigili del fuoco

Notte di straordinari per i vigili del fuoco di Napoli e provincia a causa del temporale, ma soprattutto di una tromba d'aria, abbattutisi intorno alle 4 del mattino. Circa 400 le richieste d'intervento pervenute alla sala operativa del Comando di Napoli, una ottantina quelle che hanno richiesto soccorso sul posto, 150 gli interventi in coda che richiedono ancora un sopralluogo. Particolarmente coinvolta l'area a Nord di Napoli, da Marano a Caivano, passando per Frattaminore, Frattamaggiore, Casavatore e Afragola. Diversi gli interventi nell'area flegrea, specie a Pozzuoli e a Napoli città, soprattutto nei quartieri di Fuorigrotta e Pianura.

APPROFONDIMENTI IL METEO Maltempo anche nel Casertano: danneggiate colture e strutture... LA SICUREZZA Maltempo a Napoli, al Vomero cade un albero: «Bisogna fare... IL METEO Maltempo, danni in tutta la Campania: cadono alberi nel Napoletano

La stragrande maggioranza degli interventi ha riguardato tetti divelti e grondaie danneggiate. Non si registrano allagamenti.