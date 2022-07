Maltempo anche nel Casertano: danneggiate colture e strutture pubbliche

Il maltempo che da ieri si è abbattuto nel casertano ha provocato danni alle colture, ad alberi e a strutture varie. Una violenta grandinata ha interessato l'area del Matese dove a causa delle forti grandinate si sono danneggiate auto, ma soprattutto vigneti e altre coltivazioni.

Nella notte, poi, un nubifragio con forte vento, tuoni e fulmini, ha colpito la restante parte della provincia di Caserta, demolendo alberi, facendo cadere parti di tetto, cartelloni pubblicitari, impalcature di cantieri, come quella che circonda la chiesa di Costantinopoli ad Aversa.

A Macerata invece il forte vento ha fatto crollare il palco del «RestArt Summer Festival» evento iniziato ieri sera e che durerà fino a domenica 10 luglio. Decine gli interventi dei vigili del fuoco di Caserta, anche per cantine allagate. Sono tanti infine gli alberi caduti sulle strade della provincia, come a Teano, dove un albero secolare è finito sulla carreggiata o come a Caserta dove un albero è caduto su un'auto parcheggiata.