Terremoto a Napoli oggi: la scossa nel Golfo di Pozzuoli sveglia la popolazione dei Campi Flegrei alle 6.20

Una scossa registrata alle ore 6,20 sveglia nel sonno la popolazione di Bacoli, Monte di Procida, Baia, Lucrino, Arco Felice e in gran parte della zona flegrea. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e, poi, un tremore. «È stato un terremoto intenso e lungo, mi sono svegliato dal sonno», hanno dichiarato alcune persone soprattutto della zona di Bacoli e Monte di Procida dove si è avvertita con maggiore intensità. Mentre, in maniera più lieve a Bagnoli, via Napoli e al porto di Pozzuoli.

I sismografi dell’Osservatorio leVesuviano, infatti, hanno rilevato l’evento tellurico di magnitudo 2.1 con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di 2,3 chilometri.