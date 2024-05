Terremoto Campi Flegrei oggi, nuovo sciame e altra notte insonne: il sisma più forte magnitudo 2.4 epicentro nel golfo

Un altra notte insonne per la popolazione dei Campi Flegrei. L’Osservatorio Vesuviano ha, infatti, registrato dalla mezzanotte l’inizio di un altro sciame sismico composto, finora, da 10 terremoti. Due i sisma più forti, a mezzanotte di magnitudo 1.7 con epicentro nella zona della Solfatara e alle ore 1,23 di magnitudo 2.4 questa volta con epicentro nel golfo di Pozzuoli. Una nuova sequenza sismica che segue quella composta da 49 terremoti iniziata alle ore 19,44 del 29 aprile e conclusasi verso le ore 17 di ieri.

L’evento tellurico delle ore 1,23 è stato avvertito bene a Bacoli ma è in tutta la zona flegrea, così come pure i quartieri napoletani di Agnano e Bagnoli ad aver comunicato di aver sentito i sisma dello sciame ancora in corso.

«Abbiamo i nervi a pezzi e soprattutto c’è la necessità di riposare la mente ormai la notte non riusciamo più a dormire.

Il terremoto delle ore 1,23 è stato preceduto da un boato», hanno dichiarato alcuni residenti di Bacoli sui social. La sala di Napoli dell’Ingv ha registrato nel solo mese di aprile circa 750 scosse di magnitudo maggiore di zero dei 2.108 rilevati dall’inizio dell’anno ad oggi.