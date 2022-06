«Procida 2022»: il coro del San Carlo alla Corricella: l'opera che racconta le storie del mare

Uno degli scorci più suggestivi del Mediterraneo, il borgo di Marina Corricella, diventa un teatro lirico, rigorosamente open air, con balconi e terrazze vista mare che si trasformano in inediti palcoscenici: sabato 25 giugno torna, per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, il concerto «Opera(a)mare», un progetto nato in collaborazione con la «Fondazione Teatro di San Carlo» per esaltare la relazione tra i cantanti e il pubblico, avvicinando anche un pubblico non avvezzo al linguaggio della lirica.

Dopo il successo dello scorso 3 giugno a Marina Chiaiolella, sono stavolta le case color pastello della Corricella a ospitare lo spettacolo diretto da José Luis Basso, con Vincenzo Caruso al pianoforte, che propone un viaggio tra le radici della musica napoletana passando per l'Italia e l'Europa tra il XIX e XX secolo, tra le note che incorniciano le parole di poeti come Bovio, Di Giacomo e D’Annunzio e i canti tradizionali del popolo napoletano e procidano. La partecipazione ai concerti è gratuita (info www.procida2022.com). «Con questo secondo appuntamento riportiamo l’opera, tra i patrimoni culturali che fanno grande il nostro Paese, tra la gente, negli spazi della vita ordinaria, favorendo così il coinvolgimento di un pubblico nuovo», spiega il direttore di Procida 2022, Agostino Riitano.