Aladino, party all'HBToo per i primi 40 anni tra musica, amici e sorrisi

Grandi ospiti all’HBtoo di Napoli per festeggiare insieme a Giuseppe Ambrosino i 40 anni di Aladino Viaggi, leader del settore in Campania con importanti partner nazionali e internazionali. Durante la festa sono intervenuti rappresentanti dei partner commerciali della Aladino e delle istituzioni come Gian Marco Centinaio vice presidente del Senato, Stefano Pompili Ceo Veratour, Massimo Broccoli direttore commerciale Veratour, Massimo Zanon Bluserena Spa, Leonardo Massa Msc Crociere, Maria Paola De Rosa Trenitalia, Tommaso Fumelli Vip Sales Ita Airways e Giorgio Palmucci e Stefano Maria Simei, vicepresidente e direttore commerciale TH Resort.

Alla serata erano presenti i professori Raffaele Sibilio e Sergio Beraldo docente e coordinatore del corso di laurea in Scienze del Turismo a indirizzo manageriale della Federico II nonché il professore Stefano Consiglio, presidente della Scuola delle Scienze Umane e Sociali.

L’evento, al quale hanno partecipato le socie di Giuseppe Ambrosino, Tiziana Ranavolo e Patty Balzano, tutto lo staff di Aladino Viaggi compresi gli ex-dipendenti Donatella Durante e Nunzia Pisani, è stato presentato da Gigio Rosa.

Presente anche il sindaco di Gragnano, Aniello D’Auria.

Il party ha cavalcato l’onda del digitale e l’importanza di questi strumenti per i viaggiatori. A disposizione degli ospiti c’era la postazione del metaverso e la sua isola caraibica da esplorare, segno che il digitale deve essere sfruttato come opportunità e non come ostacolo. E poi, ancora, lo spettacolare logo Aladino proiettato sulla montagna, la selezione eccellente di luci a cura di On Service di Stefano La Pegna e Mattia Mascolo, le foto con il principe Aladino, il divertente momento disco con Eclissi di Soul band, l’Opera Circus e il trasformista.

L’evento è solo l’inizio di un progetto più ampio che vedrà la Aladino Eventi, ultima nata di Aladino Viaggi, impegnata nella sperimentazione di nuovi linguaggi e nuovi modi di fare turismo, cultura ed informazione, in continua interazione col territorio. Infine, cibo in tema viaggi: pietanze da tutto il mondo con una selezione di finger food dall’inglese fish and chips ai mini hamburger con patate dolci fritte tipico degli Stati Uniti, e poi tacos messicani, Bahn Bao vietnamiti e tanto altro.